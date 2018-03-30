劉國深：我怎可能支持台獨

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中國時報
／台北報導

針對28日文大研討會上發言遭部分媒體和網友斷章取義，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深29日強調，他從事對台研究數十年，向來堅持一個中國原則，堅決反對台獨，絕無可能支持台獨分裂，有關發言意在糾正台獨勢力對兩岸統一，以及統一後的制度安排的汙蔑曲解。

劉國深昨受訪時重申，自己是指在一中原則下，台灣可在經濟上保持某種獨立性。他還反問：「我怎麼可能支持台獨呢？」他說，網友缺少上下文聯接，誤讀他的本意，一看到「獨立」二字就憤怒。如果聽了完整發言，相信絕大部分人都不會有這種扭曲的理解。

由於部分台灣媒體未完整刊出劉國深在研討會上的發言，引起部分網友議論；為此，他將當天發言的要點概括如下：

「由於政治上的原因，統獨概念在台灣被高度簡化了；統一和獨立這兩個詞的內涵極其豐富，如果不加區分，很容易誤導民眾，台獨勢力利用台灣同胞希望保持經濟、生活等方面自主性的心理，恐嚇民眾，宣揚分裂國家的台獨主張，搞亂台灣社會，傷害兩岸人民感情，造成兩岸關係動盪不安。」

劉國深還向台灣民眾說明，在一個中國原則和一國兩制框架下，台灣人民在經濟和生活等領域可自主管理相關事務，保持一定獨立性，甚至在財政、司法、度量衡、貨幣等方面可保持相當大的獨立性。

他指出，很多做父母的人也希望孩子長大了有能力獨立自主，這樣的「獨立」就不可怕，父母還要幫助他們具備獨立能力；同樣的，統一這個詞也不要汙名化，兩岸必須也終將統一，但方式、具體安排都可以談的。

(中國時報)

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