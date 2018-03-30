台中房市回溫 北屯南屯競逐

2018年03月30日 01:12 中國時報 黃繡鳳 文／

金旺年房市逐步回溫，不少新案也提前布局，台中房市今年案量集中在南屯、北屯區，以中坪數豪宅與精緻小宅雙軌並行。

在南屯區部分，向來有「綠色七期」之稱的單元二重劃區，今年仍是熱門推區，一線品牌建商雲集。

住商不動產南屯店協理張光華分析，北單元二位在市政路與市政南一路之間，與七期新市政中心屬於同一生活圈，眾多一線建商也都搶進此區域購地。

久樘開發也在河南路、市政路口買地，土地單價甚至超過每坪90萬元，未來發展潛力十足。

最早在該區插旗的陸府「植森」個案，基地是位在市政南一路與黎明路口，預計在今年完工交屋。

該案目前是「新市政綠特區」能見度最高的預售案，向北向南皆有無限視野，還有800坪私家花園，產品規畫63、68坪，每坪開價55萬元起，幾乎已為該區域房價指標。

沿著益豐路往南到公益路口，除了陸府和精銳插旗外，麗明營造關係企業敬業建設也準備推案。其基地位在新富路與永春路口，規畫48至58坪產品，備受換屋族矚目。

位在單元二東南側的單元三重劃區，則有順天建設的新案，基地位在永春東七路、文昌路口，占地約4000坪，將規畫2棟住宅大樓及49戶透天別墅，推估總銷金額約50億元。

另外小宅推案逐漸從外圍走向市區，目前戰火最烈屬北屯棒球場特區，沿崇德路有國泰、龍寶、大毅、登陽、時代等多家豪宅建商搶進。

總太集團永福地產在棒球場特區的新案「洲際W」，也在今年過年期間開打。基地面積達3114坪，規畫26到46坪的2房至4房產品，每坪開價27萬元，還祭出「均一價」策略，因此創下了銷售佳績。

另位於崇德路的錦村市場用地BOT案即將招商，包括大潤發、家樂福、迪卡儂等量販集團皆傳出有意進駐卡位等，前景十分看好。

同樣位在棒球場特區的大毅「讚幸福」個案，基地3700坪，規畫27到49坪的2至4房產品，每坪單價約26至30萬元，總戶數達636戶。

北屯區另一個小宅熱區則是廍子重劃區，北屯區廍子里在6年內成長439.35％，幾乎台中每遷入10人，就有1人移入廍子里。

位於廍子溪水岸的總太「2020」千戶大案也在今年過年期間進場潛銷，基地位在太原路與環太東路附近，佔地12000坪，總共分2期開發，分別保留3000多坪景觀公設，與南側5000坪麗園公園相連接，具有得天獨厚的宜居環境。

位在太原路3段的惠宇「樂觀」個案，正臨太原路林蔭道首排，周邊皆為住宅區，是自住的優質區域。規劃207戶純住宅，坪數為30至55坪，每坪單價22至26萬元，為惠宇近年來總價最低的住宅案，銷售紅不讓。

(中國時報)