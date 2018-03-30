清美大樓 高松伸近距離對談

2018年03月30日 01:12 中國時報 黃繡鳳 文／

建築大師高松伸23日重回台中市欣賞他的作品寶鴻「清美」大樓。高松伸表示，住戶對「清美」有滿滿的愛，才能將建築外貌維護得如此美好。

當天現場來了許多住戶與高松伸進行近距離對談，其中陳道杰醫生也以小提琴演奏日本民謠「朧月夜」迎賓，悠揚的樂音在「清美」大廳迴盪，更增添文化氣質。

高松伸告訴住戶們，「清美」是他在台中市唯一的集合住宅作品。

他第一次來到基地現場，是在一場短暫大雨過後，陽光從雲端中露出了溫柔的光芒，對他而言，是一個非常好的徵兆；且鄰近學校，可以常常聽到學生們爽朗活潑的笑聲，讓生命更有活力；他也希望能將大自然的幸福帶給住戶，因此在外觀設計中加入自然元素，和環境融合。

寶鴻建設總經理陳明仁表示，與高松伸建築家認識將近10年，2人從相斥到相吸合作，其中有許多趣事。

陳明仁表示，許多建商不敢邀請國際大師設計，因為他們對很多細節非常堅持，以「清美」外觀的「法拉利板」為例，整體外觀耗費千萬元，且無得商量。陳明仁舉例，在「清美大廈」之前，有個擬合作建案，高松伸指定使用「辛巴威黑」石材，其價格較一般材質高5倍，他自己找了「印度黑」替代，但是高松伸堅持不答應。

最後因為辛巴威內戰，石材不能出口，才讓他們鬆了一口氣。即便如此，大師仍找了「山西黑」來替代，大師的堅持讓陳明仁甘拜下風，因為「石材的黑色與紋理綿密的程度，在大師眼中，差之毫釐失之千里了」。

高松伸也對陳明仁表示肯定，他形容，當時第一眼看到陳明仁，感覺是無法好好溝通的人，但經過幾次的「衝撞」後，2人合作卻愈來愈契合，形同兄弟。他還打趣地說：「他搞不好也會學我蓄起小鬍子。」引發現場一陣笑聲。

陳明仁則對高松伸的堅持、負責態度與高度的熱情十分敬佩，新購入的河南路、大業路口土地，早已計畫再度邀請大師操刀設計。

陳明仁透露，基地位於惠文國小北側，約500坪大小，規畫2至3房，總價應該會壓縮在千萬元以內，希望能讓年輕人買得起「好住」、「低總價」的好宅，預計年底推出。

(中國時報)