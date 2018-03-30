精銳軟園1號 銷售紅不讓

2018年03月30日 01:12 中國時報 黃繡鳳 文／

台中軟體園區即將完工啟動，也帶動周邊房市發展。特別是位於軟體園區第一排的「精銳軟園1號」個案，銷售紅不讓，備受各界矚目。

台中軟體園區效應逐漸明朗化，再加上台中市長林佳龍也宣布，直通園區的74號草湖匝道已通過環評，未來可快速疏通園區出入車潮，且捷運藍線也於在軟園設站，重大建設利多不斷，更帶動附近商機。

東湖里長賴樹清表示，人口增長帶來的人口紅利確實有感，除帶動周遭商機，軟園周圍3個里，包括東湖里、瑞城里與金城里，因人口數持續增長，已達分里標準。

他也指出，軟園尚未落成，周邊舊式公寓出租行情已節節高漲，從3年前月租7000元提高為10000元，附近新建大樓租金更是從月租15000元起跳；地價則由每坪近20萬元，飆到30萬元，漲幅近5成。

「精銳軟園1號」個案基地位於台中軟體園區第一排，正對網銀國際，2500坪基地分3區規畫，總戶數為231戶住家及13間店鋪。公設包括挑高7米2的大廳、健身房、閱覽室、Lounge Bar等，還為小家庭特別打造兒童遊戲室，美觀又實用。

「精銳軟園1號」個案興建地上11層、地下2層，建坪為25至38坪、2至3房產品。1個樓層有2個獨立電梯間，一梯間為5戶，配置2台電梯，戶戶三面採光，通風良好，為好宅首選。

精銳建設業務經理朱自仁表示，「精銳軟園1號」地段優越，住戶也可享受園區內公設，如東湖公園、青年公園、標準籃球場、園區步道、自行車道等，可說是一處超過萬坪的低碳環保綠特區。

產品規畫也很完善，公司特別聘請呂永豐建築團隊的李明哲建築師操刀，建築外觀與軟體園區做連結，由電腦「磁碟重組」圖案設計發想，在創造美宅新價值的同時，帶點豐富趣味，讓許多六、七年級客戶產生共鳴，這些都是熱銷的主因。

(中國時報)