熊立方 生鮮超市便捷宅

2018年03月30日 01:12 中國時報 黃繡鳳 文／

自台74線通車、鐵路高架化後，潭子區因交通利多加持，房市開始增溫。

現階段備受矚目的「熊立方」個案，基地先天條件勝出。位於潭子區潭北段，3分鐘快速連結潭子環狀道路、國道4號、台鐵和捷運，近勝利商圈，生活機能豐富。

千坪基地建蔽率只有43.81％，住戶擁有偌大的中庭花園，舒適宜人。其規畫27至40坪、2至3房產品，總戶數計1戶超市、106戶住家，單純好住，也是雙面臨路的靜巷住宅，深獲在地客及台中市民認同，特別是潭子加工出口區的中產菁英，步行距離即可上下班，相當便捷。

具有20年專業建築背景的大熊建設，歷年來業績卓著，營建品質深獲客戶肯定。

「熊立方」個案基地位於潭子繁榮正核心，力聘知名設計師聯手打造潭子最美的生鮮超市便捷宅，1樓開設百坪大型生鮮超市，下樓就能快速採買日常生活所需，新鮮食材隨時掌握，更是客戶進駐的主因。

另外為解決近來空汙嚴重問題，「熊立方」採用日本最近研發技術抗PM2.5紗窗，能有效防止黃砂、花粉、PM2.5微粒子飄進室內，日夜守護家人健康。

其建材配備相當用心，廚房裝設隱藏式除油煙機、落地式烘碗機、雙口瓦斯爐具、時尚三用水龍頭等，全套櫻花美學廚具，並採用杜拜飯店同款賽麗石耐磨抗菌檯面。大熊建設從細節把關居家健康，徹底落實安全、品質、美學的建築理念，為好宅首選。

(中國時報)