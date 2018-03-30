為建案加分 綠美化正夯

2018年03月30日 01:12 中國時報 黃繡鳳 文／

為了讓住戶享受優美又健康的居住環境，中部建商非常重視社區景觀植栽，甚至還自設苗圃培植樹木，為城市景觀加分。

重視生命、生態、生活的陸府建設，對於「植樹」的著眼點，更擴及到「營造生態多樣性」及「植栽與環境互動效應」。一棟建築一座跳島、降低都市熱島效應與空汙屏蔽等，皆與人的生活息息相關。

陸府建設位在市政綠特區的新案「植森」，建蔽率僅21％，意即基地有79％規畫作為花園、景觀區，預計植入數百棵喬木，每戶陽台也規畫降板、不鏽鋼樹穴以配合大型主樹植入。

目前大批預計移入社區的樹木，都已提前在植森基地旁的苗圃適應新環境，隨時準備「入厝」。另外，向以「愛樹」聞名的久樘開發，旗下頂級民宿「樹也ChooArt Villa」中文、英文名字都是以樹為名。

當時在開發「樹也」這塊地時，不但沒有砍樹，反而還大量種植原生種樟樹來復育這片土地，用10年時間復育土地，4年時間只蓋了4間房間，每個房間都是依照樹木量身打造。愛樹的久樘開發也在久樘「瑞璽」社區門口，種植1棵百年的茄苳老樹，開展的5個枝幹象徵著五福臨門，為瑞璽住戶帶來百年祝福。

而注重綠意生活的精銳建設，則是在台中單元二重劃區闢建樹木銀行，從全台蒐羅各式樹種，委請專家悉心照料，未來將移入精銳建設各社區中。所儲存的樹種包括有落羽松、桂花、樟樹、櫸木、楓香、宜梧、七里香等。

(中國時報)