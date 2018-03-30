為建案加分 綠美化正夯

中部建商重視社區景觀植栽，甚至還自設苗圃培植樹木，為城市景觀大大加分。圖／黃繡鳳

友善列印
中國時報
文／

為了讓住戶享受優美又健康的居住環境，中部建商非常重視社區景觀植栽，甚至還自設苗圃培植樹木，為城市景觀加分。

重視生命、生態、生活的陸府建設，對於「植樹」的著眼點，更擴及到「營造生態多樣性」及「植栽與環境互動效應」。一棟建築一座跳島、降低都市熱島效應與空汙屏蔽等，皆與人的生活息息相關。

陸府建設位在市政綠特區的新案「植森」，建蔽率僅21％，意即基地有79％規畫作為花園、景觀區，預計植入數百棵喬木，每戶陽台也規畫降板、不鏽鋼樹穴以配合大型主樹植入。

目前大批預計移入社區的樹木，都已提前在植森基地旁的苗圃適應新環境，隨時準備「入厝」。另外，向以「愛樹」聞名的久樘開發，旗下頂級民宿「樹也ChooArt Villa」中文、英文名字都是以樹為名。

當時在開發「樹也」這塊地時，不但沒有砍樹，反而還大量種植原生種樟樹來復育這片土地，用10年時間復育土地，4年時間只蓋了4間房間，每個房間都是依照樹木量身打造。愛樹的久樘開發也在久樘「瑞璽」社區門口，種植1棵百年的茄苳老樹，開展的5個枝幹象徵著五福臨門，為瑞璽住戶帶來百年祝福。

而注重綠意生活的精銳建設，則是在台中單元二重劃區闢建樹木銀行，從全台蒐羅各式樹種，委請專家悉心照料，未來將移入精銳建設各社區中。所儲存的樹種包括有落羽松、桂花、樟樹、櫸木、楓香、宜梧、七里香等。

(中國時報)

熊立方 生鮮超市便捷宅 金寶山 世界最美墓園

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。