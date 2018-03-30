4月27全文金會 北韓領袖首赴南韓

2018年03月30日 04:10 中國時報 鍾玉玨 、 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓最高領導人金正恩。（法新社）

南韓總統文在寅。（法新社）

北韓最高領導人金正恩和南韓總統文在寅，將於4月27日將在板門店南韓一側的「和平之家」舉行高峰會。（美聯社）

南北韓高層官員29日舉行會談，商定4月27日在邊境板門店南韓一側的「和平之家」舉行兩韓峰會，這也是南北韓分裂以來兩韓第三次召開峰會，更是北韓領袖第一次踏上南韓土地，別具意義。峰會正式登場前，兩韓代表將先在4月4日於板門店舉行工作會議，就峰會的禮賓、警備、新聞報導等細節交換意見。

29日的會談，南韓代表團由統一部長官趙明均領軍，成員包括統一部次官千海成、青瓦台國民溝通首席祕書尹永燦。北韓則由「祖國和平統一委員會」委員長李善權擔任團長，代表團成員還包括祖平統副委員長田鐘秀、祖平統部長金命一。

統一閣磋商敲定日期

南韓一行人先搭車進入板門店，然後步行越過軍事分界線，進入在北韓一側的「統一閣」召開會議，會議於10時53分結束。

會談的重點是商討4月底在板門店南韓一側的「和平之家」舉行的兩韓領袖峰會具體日期。最後商定南韓總統文在寅和北韓最高領導人金正恩的峰會日期定在4月27日，雙方並於4月4日先進一步討論峰會的各項細節。

趙明均在會前對媒體表示：「自從1月9日的高層會談以及隨後特使團的互訪，朝鮮半島去核化一直是最重要的議程，也是我們接下來會談的聚焦重點。」

聚焦朝鮮半島去核化

近來朝鮮半島局勢出現戲劇性變化。先是北韓遞橄欖枝，南韓藉平昌冬奧扮演推手，到金正恩密訪北京，乃至今日敲定4月27日舉行兩韓峰會，並預計5月由川金會接棒，在在可看出金正恩的靈活外交手腕。

文金會是兩韓史上第3次領導人峰會，前兩次是2000年6月南韓總統金大中和北韓領導人金正日會面與2007年10月南韓總統盧武鉉和金正日會面，但兩次峰會都在平壤舉行。4月27日將是首次有北韓領導人踏上南韓土地。

據了解，4月27日的峰會不同於前2次，行程將縮短為當日往返而非以往的3天2夜。名稱不叫「第3次領袖會議」，而是改稱「2018南北領袖會議」。

首腦熱線設置漸成形 除了敲定兩韓峰會日期，雙方29日也在高階會議上討論設置首腦熱線的細節以及召開峰會時領導人的移動路線等議題。

大陸國家主席習近平特別代表、中共中央政治局委員楊潔篪29日訪問首爾，向南韓當局介紹習金會成果。他表示，金正恩這次出訪北京，應有助於緩減緊張情勢，促進朝鮮半島非核化。大陸外交部對兩韓峰會表示歡迎。

(中國時報)