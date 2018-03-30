訪陸待遇 金正恩狂勝文在寅

2018年03月30日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

北韓勞動黨委員長金正恩旋風式密訪北京，備受禮遇，接待規格僅次其父金正日，待遇狂勝去年底訪陸的南韓總統文在寅；南韓學者說，考量此番高峰會談來得倉促，大陸可說展現最大誠意。

南韓《朝鮮日報》昨在第二版以〈中國給予金正恩高於文在寅的特級禮遇〉為標題，報導金正恩北京行。

報導指出，金正恩在大陸停留2天1夜，受到了國賓級禮遇。雖然比不上其父金正日，但和南韓總統文在寅相比，算是受到熱情款待。

過去金正日訪京，大陸曾予和全體9名政治局常委見面的破格禮遇。本次金正恩見到大陸國家主席習近平，總理李克強、王滬寧等3名政治局常委。

南韓成均館大學中國研究所長李熙玉說：「雖然沒有突破金正日時期傳統，但考慮到高峰會談是突然間舉行的，大陸是表現出最大的誠意了。」文在寅去年12月訪問大陸時，只見到習近平和李克強2名政治局常委。

報導稱，金正恩26日乘坐專用列車抵達北京時，政治局常委王滬寧、中共中央辦公廳主任丁薛祥、中共對外聯絡部部長宋濤、大陸駐北韓大使李進軍等最高級別人士迎接。文在寅抵達北京首都機場，是大陸外交部負責亞洲事務的副部長孔鉉佑與駐韓大使邱國洪迎接。

金正恩訪陸第一天下午，在北京人民大會堂和習近平首腦會談後舉行國賓晚宴。比照去年11月與美國總統川普晚宴安排京劇表演，也為金正恩準備歡迎表演。

次日，習近平偕彭麗媛一道為金正恩、李雪主舉行歡送午宴，場地釣魚台養源齋，是乾隆皇帝行宮。和川普訪陸一樣，習近平親手為金正恩夫婦泡茶。

報導指出，金正恩逗留北京約24小時，和習近平吃了兩次飯。去年12月文在寅訪陸4天3夜，只和習近平有1次國賓晚宴。文在寅在陸期間，除了習近平，只跟重慶市委書記陳敏爾1位中方人士吃過飯外，還去吃永和豆漿等引發多餐「獨自吃飯」議論。

(中國時報)