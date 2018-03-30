日朝加溫 安金會6月平壤見

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中國時報
／綜合報導

北韓領導人金正恩突訪北京，並即將與南韓總統文在寅，美國總統川普會面。現在又傳出他要和日本首相安倍晉三舉行高峰會，時間就在金正恩和川普峰會之後。路透引述日本《朝日新聞》29日報導，日本已向北韓政府提議舉行領袖峰會，平壤當局高層也討論過此一會談的可能性，「安金會」可能於6月初登場。

報導引述不具名北韓消息人士和簡報文件說，金正恩政府已告知北韓勞動黨領導階層，6月初可能在平壤與日本舉辦領袖高峰會。簡報文件說：「日本政府透過『在日本朝鮮人總聯合會』（Chongryon）傳達希望舉辦兩國領袖峰會的訊息。」

北韓與日本並無外交關係，「在日本朝鮮人總聯合會」東京總部形同北韓駐日本大使館。日本政府承認已與北韓聯繫，但拒絕對《朝日新聞》的報導置評。

日本消息人士3月中旬曾告訴路透，日本考慮舉行「安金會」，討論數十年前日本公民遭北韓特務綁架的問題。日本外務大臣河野太郎表明安倍可能在未來某個時間點會見金正恩的可能性。

《朝日新聞》引述另一名不願透露姓名的消息人士的話說，北韓「安全問題的對話夥伴是美國」，北韓只能希望得到日本的大規模財政援助。

據報導，如果日本和北韓關係正常化，北韓希望能從日本獲得200億至500億美元的經濟援助。但簡報文件沒提供2002年達成的日朝關係正常化步驟的具體細節。這些步驟包括解決被綁架者問題及平壤飛彈與核武發展問題。

(中國時報)

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