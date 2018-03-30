階段無核 疑平壤切香腸戰術

2018年03月30日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓媒體29日指出，北韓領導人金正恩在「習金會」中提出以「階段性、同步的措施」實現無核化，這與美國希望透過北韓首先棄核達成一攬子協議的方案南轅北轍，平壤可能又在玩弄「切香腸戰術」，因此在4-5月的韓朝、美朝峰會舉行之前，圍繞北韓無核化問題可能再次形成對立的格局。

據新華社報導，金正恩在與大陸國家主席習近平的會談中稱，「如果南北韓和美國以善意回應我們的努力，營造和平穩定的氛圍，為實現和平採取階段性、同步的措施，半島無核化問題是能夠得到解決的」。新華社英文版報導中則譯成「漸進的同步措施」（progressive and synchronous measures）。

南韓《中央日報》指出，這與美國希望的速戰速決並達成一攬子協議的解決方案南轅北轍，因為如果將無核化過程拆分為多個階段，並圍繞各階段的方法和條件進行拉鋸式談判，結果很可能重蹈當年覆轍，只會為北韓發展核武贏得時間。對於平壤這種「切香腸戰術」（salami tactics），美國總統川普曾多次強調「不會重蹈過去失敗的談判」。

內定白宮國安顧問波頓主張以「先棄核、後補償」為原則的「利比亞式無核化」。但《中央日報》引述外交消息人士表示，「當年利比亞獨裁者格達費與美國達成協議後，結局非常悲慘（死於非命），北韓對此心存餘悸。…如今北韓等於是在回應美國，自己決不會屈服」。

金正恩提出的「階段性、同步措施」，與乃父金正日在1994年日內瓦協議和2005年六方會談《9·19共同聲明》中所提的如出一轍，即，如果美韓解除對朝制裁，並給予經濟援助、體制保障等補償，平壤將階段性地宣布棄核、凍結核計畫。平壤還一直堅稱無核化涵蓋整個朝鮮半島，要求美方也撤走駐韓美軍，從而撤除對韓「核保護傘」。

然而，南韓《朝鮮日報》指出，過去25年來北韓反覆採取「欺瞞戰術」，對「階段性無核化」過程中的補償照單全收，卻在關鍵階段搞砸局面。當年北韓強烈反對美國祭出的金融制裁，結果在2006年初不顧一切進行了首次核子試爆。經過總共6次核試後，2017年金正恩宣布「完成了國家核戰力」。

(中國時報)