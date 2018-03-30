金寶山 世界最美墓園

只有在公園化、藝術化的金寶山，生命才能得到最舒適的安息。（金寶山提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

清明節是重要的傳統節日，具有緬懷先人，禮敬祖宗的重要意義；在中國傳統文化中，清明不僅只有掃墓的肅穆，甚至還有不少歡愉情調的文字記述；如今更有業者將墓園公園化、藝術化，讓掃墓不再總是充滿著肅穆、凝重氛圍，更成為春遊、聯繫家族情感的重要活動。

去除冰冷凝重氛圍

其實在唐宋以前，清明並不是單只用來掃墓的民俗節日；「清明」兩字的字面含義，其實更貼合「踏青」這一習俗的本義，意思就是鼓勵大家在這一天愉快地春遊，在各種戶外運動中擁抱起春天的歡愉節日。」清明既是節日，也是節氣，其所蘊含的萬物新生理念，在古代的農業生產中有著重要意義，因而人們更在乎用歡愉的神情氛圍來慶祝春日到來。

有別於傳統的墓園以花崗岩材料作墓碑，鑲嵌著逝者照片、姓名，由於缺少景觀綠化，整個公墓很容易給人冰冷壓抑的感覺；對此，金寶山早在40年前，便以藝術、傳承連結先人與後代家族之間的情感，更是最早將墓園「公園化」、「藝術化」的殯葬業者，親臨金寶山，便可能會對傳統印象中森然肅殺的墓園氣氛完全改觀。

掃墓聯繫家族情感

「金寶山」園區設計除宗教性需求外，還十分具有藝術氣息，包括由知名雕塑大師朱銘進行外觀設計的「萬佛塔」、旅法藝術家蕭長正、日本藝術家郡田政之擔任藝術總監併投入創作，將雕塑作品永久陳列於金寶山，真正打造現代景觀藝術墓園，豐富了北海岸的景致。

碑林名人區，則陳列近代著名人物的雕像，如布袋戲大師李天祿、大導演胡金銓以及政治人物盧修一、自由鬥士鄭南榕、知名導演齊柏林等，將古今中外的傳奇人物以雕塑形式珍藏於此。

而享譽兩岸三地的歌星鄧麗君的「筠園」也安葬在金寶山的墓園內。從入口前方的廣場中央開始，大型鋼琴鍵盤的石雕就能吸引遊客的目光，入口右方一小片花園中，還有一座鄧麗君歌唱神情的雕塑，彷彿其甜美悅耳的歌聲長存我們心中。世界殯葬業權威SCI集團總裁、AFE亞洲殯葬業博覽會NFDA主席皆大讚金寶山是「世界最美墓園」。

(中國時報)

為建案加分 綠美化正夯 國寶集團 服務樂齡族

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。