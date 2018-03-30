金寶山 世界最美墓園

2018年03月30日 01:12 中國時報 張瑞傑 ／台北報導 ／台北報導

清明節是重要的傳統節日，具有緬懷先人，禮敬祖宗的重要意義；在中國傳統文化中，清明不僅只有掃墓的肅穆，甚至還有不少歡愉情調的文字記述；如今更有業者將墓園公園化、藝術化，讓掃墓不再總是充滿著肅穆、凝重氛圍，更成為春遊、聯繫家族情感的重要活動。

去除冰冷凝重氛圍

其實在唐宋以前，清明並不是單只用來掃墓的民俗節日；「清明」兩字的字面含義，其實更貼合「踏青」這一習俗的本義，意思就是鼓勵大家在這一天愉快地春遊，在各種戶外運動中擁抱起春天的歡愉節日。」清明既是節日，也是節氣，其所蘊含的萬物新生理念，在古代的農業生產中有著重要意義，因而人們更在乎用歡愉的神情氛圍來慶祝春日到來。

有別於傳統的墓園以花崗岩材料作墓碑，鑲嵌著逝者照片、姓名，由於缺少景觀綠化，整個公墓很容易給人冰冷壓抑的感覺；對此，金寶山早在40年前，便以藝術、傳承連結先人與後代家族之間的情感，更是最早將墓園「公園化」、「藝術化」的殯葬業者，親臨金寶山，便可能會對傳統印象中森然肅殺的墓園氣氛完全改觀。

掃墓聯繫家族情感

「金寶山」園區設計除宗教性需求外，還十分具有藝術氣息，包括由知名雕塑大師朱銘進行外觀設計的「萬佛塔」、旅法藝術家蕭長正、日本藝術家郡田政之擔任藝術總監併投入創作，將雕塑作品永久陳列於金寶山，真正打造現代景觀藝術墓園，豐富了北海岸的景致。

碑林名人區，則陳列近代著名人物的雕像，如布袋戲大師李天祿、大導演胡金銓以及政治人物盧修一、自由鬥士鄭南榕、知名導演齊柏林等，將古今中外的傳奇人物以雕塑形式珍藏於此。

而享譽兩岸三地的歌星鄧麗君的「筠園」也安葬在金寶山的墓園內。從入口前方的廣場中央開始，大型鋼琴鍵盤的石雕就能吸引遊客的目光，入口右方一小片花園中，還有一座鄧麗君歌唱神情的雕塑，彷彿其甜美悅耳的歌聲長存我們心中。世界殯葬業權威SCI集團總裁、AFE亞洲殯葬業博覽會NFDA主席皆大讚金寶山是「世界最美墓園」。

(中國時報)