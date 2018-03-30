國寶集團 服務樂齡族

2018年03月30日 01:12 中國時報 黃詩芬／台北報導

即將歡慶30周年，國寶集團又有創新想法，要跨足樂齡族，讓更多人提前享受國寶集團的服務。國寶集團營運長邵明斌在28日於北海福座舉行新阿彌陀金身大佛安座開光典禮上接受媒體採訪時說：「邁入第30年，我們希望生活化的服務能更前進一步，從樂齡族開始。」

服務更貼近生活

從打造第一座寶塔、推出第一張生前契約，國寶集團的殯葬服務思維不斷走在業界的前端。國寶集團營運長邵明斌表示，殯葬業隨著時代演進而有不同的變革，例如80年代的陵園設計走向公園化，以優美的造景景觀讓一般民眾驚豔。到了90年代，創新而多元的服務成為殯葬業的主軸；進入100年，殯葬服務與時俱進，去除繁複不合宜的禮俗，讓服務貼近生活。

「國寶集團現階段，除顧好本業還要跨越領域，把生活化的服務，帶進樂齡族！」邵明斌營運長認為，40、50年次的人，不但是台灣經濟主要支柱，而且是家庭的支柱；忙著賺錢照顧孩子、奉養父母，不斷付出。現在屆臨樂齡，有的已屆退休，有的在做退休準備，無論如何，他們現在最需要娛樂，要為快樂而活。「我們希望他們就是國寶集團的客群，能提前享受我們提供的服務。」

迎接下一個30年

國寶集團多年前開始構思樂齡族的快樂生活確幸，想要創建一個生活體驗平台並且開始積極接觸理念相同的業者，像是養生溫泉、漫活長住村、樂活旅店、高爾夫球場等，從滿足樂齡族的生活確幸，擴及至家人與親友，體現人生所有階段的快樂生活。

邵明斌營運長還提到，除了構築樂齡族的確幸之外，國寶集團從今年起將陸續舉辦30周年系列活動：老照片專刊、微電影、感恩大會、大型演講等活動，並以全新的包裝迎接下一個30年！

(中國時報)