中央踢球回地方 傅崐萁失望

2018年03月30日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統今將訪視花蓮，展開2天1夜的「拚觀光」行程。行政院專案小組昨火速通過核列花蓮地震重建相關經費計12億7000餘萬元，其中，公共設施及公有建築復建工程，計核列3億8932萬4千元；災後復建工程以外所需經費，核列8億8174萬4370元，主計總處將在月底前完成報院核定程序。

利息補貼由監委會決定

行政院「0206花蓮震災救助及重建專案小組」昨在行政院舉行第五次會議，召集人陳美伶主持；政務委員兼工程會主委吳澤成出席，內政部、交通部、經濟部、財政部、教育部、法務部、衛福部、勞動部、環保署、農委會、文化部、國發會、主計總處、金管會、賑災基金會等均派員與會，花蓮縣長傅崐萁也率局處主管出席。

至於先前引發軒然大波的紓困花蓮石材及觀光業者部分，專案小組會議表示，有關花蓮產業面臨的困境，政府除透過融資保證專案貸款，協助業者度過眼前難關外，更要化危機為轉機，提出中長期振興方案，協助產業轉型升級。目前在石材產業方面，經濟部已提出輔導計畫草案，正由政院審議中，將盡速完成核定；觀光旅遊業方面，在中央、地方及民間團體的努力下，雖有逐漸回溫的趨勢，但仍嫌不足，將由交通部觀光局配合當地業者需要，隨時滾動精進各項措施。

至於是否使用善款補貼其餘利息，陳美伶表示，依據災害防救法，民間捐助救災款項，政府應尊重捐助者意見，專款專用，讓所有捐款人能接受並透明公開，中央不會干預善款運用，應由善款監督委員會決定。

傅促訂定善款運用規範

傅崐萁對專案小組的決議表示相當失望，他認為中央政府等於又把球踢回地方政府，對花蓮災民相當不公平。傅強調：「我受傷沒有關係，但行政院是最高行政機關，應有指導原則讓地方遵循，協助花蓮縣災民快速重建，未來若不幸發生國家級災難，有訂定明確規範，也才能免除許多不必要爭議！」

傅崐萁指出，台東尼伯特風災期間，所有中小企業的救助，利息全由善款支應，盼能有明確規定，避免後續問題層出不窮。此次花蓮產業災情慘重，盼中央訂定救災及善款執行運用相關辦法，讓地方政府有所依循。

(中國時報)