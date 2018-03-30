嘉基工會抗議血汗 院方否認

2018年03月30日 01:12 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義基督教醫院工會300餘名醫護人員抗議院方變相減薪10餘年，甚至傳出基層員工薪資僅達22K基本工資的門檻，29日中午遊行怒吼、要求返還年資津貼、加薪5％，更揚言不排除串連更大規模抗爭。院長特助潘玉山表示，醫院每年依職級、績效調薪，資深員工至少25K。

300餘名醫護人員由工會理事長趙麟宇帶領，舉牌訴求加薪5％，並高喊「你共體時艱，我血汗過勞」，有屏基工會、高醫工會代表、輔英科大及醫院、桃園電子業產業工會、中正大學法律系副教授周兆昱等單位代表到場聲援。

醫師為基層挺身而出

趙麟宇說，有基層醫護人員休假被臨時召回醫院加班，甚至工作逾法定時數，但工作單位要求他們「以補休取代申報加班費」，敢怒不敢言。

醫師周莒光也挺身而出為基層員工發聲，他說，行政、藥師、檢驗等基層員工的薪資低，人員流動大，留不住優秀團隊，對醫院及患者都有影響。

工會常務理事陳宏表示，嘉基有3300名員工，工會現有1400名會員，許多員工10餘年未加薪，收入幾近基本工資，期待恢復適用年資津貼制度，並要求加薪5％，但經過與資方7次協商沒有獲得善意回應，5月2日第8次協商前若仍未獲善意回應，不排除串連其他工會進行大規模抗爭。

院方指資深至少25K

潘玉山表示，94年以前按年資每年調整薪資，此制度後來改為新進人員前5年每年調整薪資，5年後依職級、績效、職能等表現調薪，絕沒有10餘年資深員工僅領22K基本工資的情形，至少有25K。

潘玉山表示，醫院逐年推動百餘項薪資調整措施，去年伙食津貼由1800調至2400元，整體薪資高於嘉義醫療市場行情，員工可自行申請加班費或補休，醫院不強迫，也不影響考績。

工會副理事長吳文安說，醫院高層說的是「官話」，原有的年資津貼多少補貼物價漲價，取消年資津貼舊制，改為績效制度，基層員工未受其利，工會訴求的是「本俸」提高。

(中國時報)