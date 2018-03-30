健康評估曝光 小港人風險高

2018年03月30日 01:12 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高市環保局29日首度公開健康風險評估結果，顯示臨海工業區周邊居民罹癌風險確實偏高。（林宏聰攝）

高市環保局2015年委託正修科大進行臨海工業區鄰近居民健康風險評估，拖了1年多，總算在環團要求下公布調查結果，總致癌風險3.9E-5確實超過可接受程度，需加以減量；環團要求市府開風險溝通會議，向市民說明解決之道。

報告完成兩年多

小港臨海工業區廠商共493家，周邊里民懷疑健康堪慮，卻一直欠缺科學佐證，高市環保局委託正修科大，2014年9月起進行鄰近居民健康風險評估，隔年9月結案後，評估報告卻始終沒公布。

環保局29日首度公開報告內容，載明臨海工業區排放的空氣汙染物共122種、主要致癌物包括苯、甲醛、乙苯、氯乙烯、甲苯，基準年總致癌風險為3.9乘以10的-5次方，若以許可量模擬，更高達9.06乘以10的-5次方，均比可接受風險10的-6次方高。

此外，總非致癌風險基準年為2.04、以許可量模擬為5.54，皆高於可接受值1，且居民在急性喉炎、氣管炎與其他地區相比較不易發生，但較常有流行性感冒，研判是空汙影響免疫力，下呼吸道感染或吸入有毒氣體造成的支氣管擴張風險也偏高。

環保局著手減汙

環保局長蔡孟裕表示，總致癌風險在10的-6次方至10的-4次方之間，依法即需要以工程手段進行減量防制措施，環保局已透過減量協談、訂定加嚴標準、加強稽查管制、推動乾淨燃料等方式因應。

地球公民基金會副執行長王敏玲強調，市府拖這麼久才公布，民眾需要的，已不只是公開健康風險數字，更重要是如何改善，呼籲環保局擬定具體減汙策略，並在小港補辦溝通會議，向市民報告健康風險評估結果及解決方法。

(中國時報)