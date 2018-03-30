房市量增價穩 329看屋人潮攀升

2018年03月30日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

自住客看屋量增，329檔銷售量較去年同期增溫，甲山林總經理張境在指出，今年329市場看屋人潮明顯較去年同期攀升，北台灣特別是低總價、小坪數、新北市第一環產品銷售速度最快。創意家總經理何志正表示，今年329檔銷售率較去年同期成長1至2成。中部題材不斷，開春後也以小宅表現最亮眼。

根據《住展》雜誌、不動產開發公會等調查，今年全台329檔推案量逾2700億元，較去年同期增加3成。張境在表示，近來市場表現較去年同期活潑許多，低總價產品盛行，北台灣以40坪以下、新北市第一環產品銷售速度最快，像是土城「金城舞」已賣到剩個位數、新店央北重劃區的「波爾多」、江翠北側「新外灘」、「歡喜市」來客與成交量也表現不俗。

何志正指出，旗下「忠泰和」、「冠德羅斯福」等案也有不錯銷售成績，從目前市場氛圍來看，推案坪數已有放大趨勢。潤泰新董事長簡滄圳說，目前市場屬量增價穩格局，大坪數豪宅雖然客層最理性，決定時間較長，但來客與成交量也已較去年成長。

中部房市題材利多不斷，繼交通建設、人口紅利之後，又陸續有投資大案落腳台中，產業、就業、商業的正向循環，加上1字頭單價、總價不到600萬元的低價策略，讓自住首購客輕鬆入手，開春房市幾乎靠小宅撐場。

據市調資料指出，今年329檔期進場建商有總太地產、總太集團旗下永福地產、精銳建設、大耀建設等，主力推案區為北屯、11期、大里等，新案多以高CP值的首購型小宅為主。

總太地產於北屯已累積近1200戶完工實績，趁勝再推「總太2020」，規畫共約2000戶的兩大社區，每戶產品坪數約20至38坪，主力2至3房，每坪單價15.5萬至17.5萬元，主攻首購自住群，第一期總銷達60億元。

「台中軟體園區」即將完工啟動，未來將為大里區增添5000個就業機會，而率先進入大里區的七期品牌建商精銳建設就看好區域行情優勢，於軟園第一排泉水街與公園街口，近2500坪的廣大基地推出「精銳軟園1號」，現已傳出銷售近8成。

(中國時報)