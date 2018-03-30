新聞透視－薪資結構失衡 醫療品質堪憂

友善列印
中國時報

嘉基醫院工會上街抗議，怒吼要求加薪，癥結在於「加工作量，不加薪」，資方改變年資津貼辦法、採用績效制度，名義上有加薪，但實際上薪資結構失衡，日積月累，薪資高低差距擴大，物價飛漲，更加深「薪酸」鬱結，這是台灣目前的普遍民怨。

工會副理事長吳文安舉例說，醫院跟診員23年前起薪21K，每年加300元年資津貼，10年後達26K，94年醫院改變年資津貼制度至今13年，這位跟診員依舊領26K，但物價早已飛漲數波，績效制度對基層員工沒有實利。

更深究來說，績效導向的要求，讓員工必須加班，靠加班費才能提高收入，即「做多領多」的概念，雖然醫院高層聲明加班費不設限，但實際運作上，各單位的領導會暗示或私下說「用補休取代加班費」，而即使休假也可能因工作需求被召回，這幾乎是不成文的職場潛規則。

醫院薪資結構因醫療工作專業及職能不同而差異大，大致分為醫師、護理師、檢驗、行政等部門，據嘉基醫院工會指出，醫師、檢驗師等專業層級人員約占全院3分之1人數，薪資占比遠遠高於其他3分之2的行政、護理師等基層員工。

有醫師挺身而出為基層醫療員工發聲，他坦言，醫院若調整薪資結構，代價可能轉嫁給醫師變相減薪，但當基層人員收入低到難以組成一個優秀團隊，醫師也備感辛勞，對醫療品質更是一大隱憂。

(中國時報)

房市量增價穩 329看屋人潮攀升 去年北台灣推案總量 遠雄摘冠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。