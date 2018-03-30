新聞透視－薪資結構失衡 醫療品質堪憂

2018年03月30日 01:12 中國時報 廖素慧

嘉基醫院工會上街抗議，怒吼要求加薪，癥結在於「加工作量，不加薪」，資方改變年資津貼辦法、採用績效制度，名義上有加薪，但實際上薪資結構失衡，日積月累，薪資高低差距擴大，物價飛漲，更加深「薪酸」鬱結，這是台灣目前的普遍民怨。

工會副理事長吳文安舉例說，醫院跟診員23年前起薪21K，每年加300元年資津貼，10年後達26K，94年醫院改變年資津貼制度至今13年，這位跟診員依舊領26K，但物價早已飛漲數波，績效制度對基層員工沒有實利。

更深究來說，績效導向的要求，讓員工必須加班，靠加班費才能提高收入，即「做多領多」的概念，雖然醫院高層聲明加班費不設限，但實際運作上，各單位的領導會暗示或私下說「用補休取代加班費」，而即使休假也可能因工作需求被召回，這幾乎是不成文的職場潛規則。

醫院薪資結構因醫療工作專業及職能不同而差異大，大致分為醫師、護理師、檢驗、行政等部門，據嘉基醫院工會指出，醫師、檢驗師等專業層級人員約占全院3分之1人數，薪資占比遠遠高於其他3分之2的行政、護理師等基層員工。

有醫師挺身而出為基層醫療員工發聲，他坦言，醫院若調整薪資結構，代價可能轉嫁給醫師變相減薪，但當基層人員收入低到難以組成一個優秀團隊，醫師也備感辛勞，對醫療品質更是一大隱憂。

(中國時報)