環團勝訴 報告內容才得見天日

2018年03月30日 01:12 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

小港空汙嚴重，高市環保局委託正修科大進行鄰近居民健康風險評估，結果出爐後，環保局卻以擔心引發居民恐慌為由，拒絕公開。地球公民基金會提出訴願，高市府法制局2月初裁決認同環團訴求，才讓這份健康風險評估報告得以見天日。

臨海工業區鄰近居民健康風險評估計畫2015年9月結案後，環團便要求查閱資料，但環保局認為研究方法非屬科學實證數據，無法證明汙染物由哪些廠商排放及人體危害程度，貿然公開將造成民眾恐慌甚至抗爭，損害公益，因而拒絕公開。

地球公民基金會去年9月委託成大法律系副教授王毓正向市府提訴願，要求公開健康風險評估結果，高市法制局今年2月7日裁決「原處分撤銷，環保局應於2個月內另為處分」，時限將至，環團3月29日開記者會，環保局才被迫揭露報告內容。

地球公民基金會副執行長王敏玲說，臨海工業區有40年歷史，「政府提醒民眾40歲要做健檢，且報告早就給你看了，老早就滿40歲的工業區呢？」她認為，市府欲蓋彌彰，更會引發市民抗爭。

王毓正則表示，他在臉書張貼高市環保局答辯內容，法界同儕諷刺說，原來針對未完全證實的資訊，人民毫無知的權利？他說，環保局拒絕公開並非法律問題，而是健康風險管理問題，對空汙束手無策，寧可不公開，分明是拿市民健康開玩笑。

(中國時報)