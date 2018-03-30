去年北台灣推案總量 遠雄摘冠

2018年03月30日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

房市自去年下半年逐漸回溫，北台灣建商推案排名重洗牌，據《住展》雜誌統計，2017年推案王由全年推案量達470億遠雄拿下，連8年奪冠的寶佳則以359.4億屈居第二。《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，去年房市景氣混沌不明，各家建商推案策略改弦易轍，導致推案量排行榜出現重大變化，遠雄則是自2007年以後，首次回到十大建商寶座之上。

依調查，要躋進北台灣2017十大建商推案排行榜，推案總量要跨過百億大關，依序是遠雄集團、寶佳機構、潤泰創新國際、泰舍實業、中悅機構、立信機構、茂德機構、久泰建設、冠德建設與三福開發。

其中，遠雄集團去年新案量達470億元，較前年暴增300億元，年增幅約174％，指標建案如汐止「U-TOWN」二期、龜山「遠雄新未來」等。遠雄曾在2007年成為十大建商之冠，在暌違近10年後，再次重返第1名。

原已連續8年稱霸北台灣的寶佳機構，去年推案量359.4億元，較前年增加近20億元，雖屈居第2名，但若以建案數量來說，寶佳新建案數量高達30幾個，遍及新北市與桃、竹各行政區。以建築品質聞名的潤泰創新國際則拿下第3名，去年新案量達240億元，指標案包括松山「潤泰敦峰」、新莊「潤泰峰盛」。

第5名的中悅機構，是新北與桃、竹知名的豪宅建商，去年新案量體達190億元，較前年大增逾百億以上。自從房市進入買方市場後，多數豪宅建商都轉攻小宅市場或縮小房子坪數，但中悅是極少數堅持推百坪以上房型的建商，在目前房市中獨樹一幟。

第6名的立信機構，主要案量來自於板橋江翠北側重劃區，且銷售成績亮眼；由於立信是江翠北側重劃區的大地主，該重劃區將成為立信推案大本營，也可能幫助立信連續2年登上十大建商排行榜。

前年排名第2的茂德機構，去年以銷售餘屋案為主力，新推案量僅約130.6億元，且多集中在新北市新興重劃區。由於茂德今年在新店央北、板橋江翠北側、土城暫緩發展區與三重仁義段均有新案在籌備，今年案量可望大幅成長。

何世昌分析，去年上市櫃建商僅有遠雄、潤泰新與冠德等3家進入北台灣推案前10名，顯示對房市後市相對保守或轉戰中、南部。展望今年，由於台北市數個指標豪宅案將公開，預估10大建商爭奪會更激烈，排名也會大風吹。

(中國時報)