2月製造業景氣 轉衰退藍燈

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中國時報
／台北報導

景氣反轉了？台經院29日公布2月台灣製造業景氣燈號，從前一個月代表平穩的綠燈急轉直下，一口氣掉到代表衰退的藍燈，是去年6月以來亮出的第一顆藍燈；個別產業中，電腦、電子產品及光學製品等2月景氣燈號同樣出現藍燈。

由於全球經濟持續活絡，短期景氣仍處於繁榮，近期廠商普遍忙於交貨，2月燈號出現景氣急降的調查結果，令人驚訝。對此，台灣經濟研究院景氣預測中心解釋，2月景氣急降有三大原因：第一是2月工作天數減少，農曆春節長假使得製造業被迫停機；第二是比較基期較高；第三是匯率變動，使廠商營收表現不如預期，特別是電子終端產品。

2月台經院製造業個別產業景氣表現信號值9.03分，由1月的13.75分大跌4.72分，燈號直接跳過代表景氣低迷的黃藍燈，轉為代表景氣衰退的藍燈，是8個月來首度出現藍燈。

台經院景氣預測中心強調，觀察今年前兩月製造業相關數據，再排除春節因素後，目前看來景氣仍持續擴張中，不必因為單次燈號急遽變化，就此判斷製造業景氣表現轉差。

例如金屬基本產業，因國際原物料價格維持高檔，有利產品報價溫和調漲，拉抬售價面指標表現；機械設備業受惠於全球景氣回溫，激勵廠商設備投資意願。

但台經院也坦承，春節長假影響確實使2月國內製造業相關數據表現轉差，出口、外銷訂單、工業生產指數都從1月的雙位數成長轉為負成長，使得製造業廠商對當月看法轉為保守。台經院也提醒，近期全球貿易摩擦不斷，製造業景氣表現仍需多觀察。

(中國時報)

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