旗鼓渡輪 6成使用電子票證

2018年03月30日 01:12 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

旗津-鼓山航線渡輪每年輸運超過650萬人次，輪船公司兩年前起宣導使用電子票證減少驗票時間，還享有行人20元、機車25元優惠，經統計2016年1月以來，投現乘客比例由66％下降至42％，使用電子票證則直逼6成。

高雄巿輪船公司總經理許啟明指出，2016年1月乘客投現比例是66％，截至去年12月已降為42％，同期使用電子票證的比例則是從34％升為58％，兩年來增加24％，直逼6成，主要是鼓勵民眾使用電子票證，且優惠高於投現。

去年3月1日輪船公司將旗鼓航線從行人20元、機車25元全漲為40元，但漲價後使用電子票證仍維持行人20元、機車25元，加上本來只能使用一卡通，去年7月起輪渡站開通悠遊卡、11月再開放使用icash與Happy cash。

因為4大電子票證公司全都到齊，且「嗶」卡有優惠，乘客使用率節節攀升。許啟明說，投現因為民眾要掏腰包，現場還要驗票是否投足額，所以通行時間是「嗶」卡的2至3倍，節省下的時間有助於排隊流程及服務品質。

電子票證、行動支付漸成消費習慣，高市府交通局繼去年導入信用卡臨櫃繳納交通違規罰鍰後，裁決中心楠梓、鳳山及旗山辦公室櫃檯，自4月1日起也開始接受民眾以行動支付或具NFC功能手機繳納交通罰緩。

目前引進的行動支付工具包括Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及台灣Pay等4種，多筆罰單可併1次繳交，同樣「嗶」一聲就完成。高雄巿輪船公司認為，未來視行動支付巿場成熟度，輪渡站也會導入，方便民眾進出。

(中國時報)