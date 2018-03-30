住商結合 微型垂直城市興起

垂直微型城市論壇TSUTAYA BOOKSTORE社長中西一雄（左）、潤泰創新國際董事長簡滄圳（左二）以及CAFE COMPANY社長楠本修二郎（左三）紛紛發表看法。（業者提供）

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中國時報
／台北報導

城市快速擴張，微型垂直城市崛起，潤泰新董事長簡滄圳指出，隨著軌道經濟、物聯網、綠色經濟的發展，微型垂直城市不再侷限於商業型態，而是進一步結合住宅複合式發展，在台灣也將快速體現這趨勢。他透露，潤泰集團將積極結合軌道經濟，在逾1500坪以上基地開發這類產品。

簡滄圳指出，經濟合作暨發展組織預測2050年人口將達90億，全世界勢必共同面臨城市腹地不足、生活空間嚴重縮減的窘境，因此，建築不再水平式橫向擴張，反而要向空中垂直發展，除了釋放更多綠地外，並把組構城市的元素，如零售、餐飲、娛樂、辦公、書店、公園等裝進建築中，體現垂直化、多元化「一座建築，一座城市」趨勢，也就是一棟建物裡可滿足人們各項需求。

簡滄圳舉例，20世紀都心精華地段開始出現以商業為主的垂直城市，如1931年完工的紐約帝國大廈，建築內含辦公、銀行、購物、酒店等機能，1980年完工的香港置地廣場，設有3座辦公大廈、購物中心與五星級酒店，21世紀初，連杜拜「哈里發塔」也以驚人的160層垂直建築，讓購物中心、飯店、公寓、公園、游泳池、觀景台、清真寺、湖泊等齊聚一座建築內。旗下「潤泰京采」便是連結捷運、商場、住宅的開發案，未來潤泰新將朝此趨勢繼續在松山等地推出這類建築。

微型垂直城市的興起，其實還需多元的生活元素，CAFE COMPANY社長楠本修二郎即指出，在物聯網快速興起後，為避免人際關係疏離，人們更需一個見面場所，咖啡廳等交誼空間的價值也就自然體現。經營代官山蔦屋書店的日本TSUTAYA CCC集團代表董事社長中西一雄表示，網路興起讓許多商業經營模式也跟著不同，蔦屋的成功，就是能為民眾提供溫馨的生活提案。

(中國時報)

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