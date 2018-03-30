雲縣重啟國小武術評鑑

中山國小三到六年級學生500多人集體學習七崁武術。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導
雲林縣議員李明哲，義務到西螺鎮中山國小傳承武術，體育老師也一起學。（周麗蘭攝）

雲林縣國小武術評鑑行之有年，因有學校反映評鑑時集合全校學生干擾作息，兩年前停辦，但不評鑑少了積極效果，今年重啟評鑑制度，改為兩階段，第一階段錄影取代到校評鑑，第二階段擇優到校訪視，差的也要派師父到校加強

武術是雲林縣各國小的特色課程，有太極拳、七崁武術、國術、有氧拳擊、跆拳道5種任學校挑選，這幾年平均分配全縣158所國小學習。

太極拳是斗六市、林內鄉、虎尾鎮、褒忠鄉；七崁武術是西螺、二崙、崙背、崙背、莿桐；跆拳道是北港鎮、水林鄉、元長鄉、口湖鄉；有氧拳擊是斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉、土庫鎮；國術是台西鄉、東勢鄉、四湖鄉、麥寮鄉。

延續武術香火不易，教育處每年暑假舉行種子師資培訓，讓各校老師複習兼傳承，大多數學校把武術當作校慶重要展演項目。

西螺鎮中山國小校長余碧玉說，現代孩子體力差，家長都支持學生練習武術，中山國小三到六年級學生500多人，每周全校集體練一次「西螺七崁綜合套路」，此一套路是整合勤期堂、振興社、武野館三個派別，口訣由七崁務術基金會執行長、縣議員李明哲錄製。余碧玉這學期邀請李明哲每周到校義務指導2次，讓學生的動作更到位，體育老師也跟著學習更細緻的「眉角」。該校曾在農機展、縣運表演，場面震撼，令人感動。

(中國時報)

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