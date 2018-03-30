核三1號機下月大修 供電恐吃緊

友善列印
中國時報
／屏東報導

核二廠2號機日前驚傳跳機，目前全台陷入「供電吃緊」的黃燈狀態，不料，核三廠29日宣布，廠內2號機將於4月3日凌晨起展開為期45天的大修工作，換言之，若核二廠2號機未能在短期內恢復，屆時將亮起「供電警戒」的橘紅燈，狀況將更加危急。

「核二廠問題若不解決，屆時全台將只剩2部核能機組在運轉。」核三廠表示，廠內有2部核能機組，每當運轉一年半後，就必須停機進行更新燃料，同時檢查並維修機件設備，這是既定行程也是大事，而此次大修本就規畫以核二廠2號機重啟替代供電，不料竟發生意外。

廠方坦言，這次的大修有種無形的壓力，以正常狀態來講，若天氣沒特別炎熱、其他電廠狀況正常，大修工作都不至於出現供電警戒狀況，但這次卻遇上替代電力停擺，真的要繃緊神經行事，不管是針對供電問題、或是大修過程及結果，絕對要再再要求廠商與員工做到最好。

核三廠提醒民眾，機組大修工作於停機及起機時，會因測試安全閥而會有無輻射的白色水蒸汽排放至廠房外，這是正常現象，請民眾切勿驚慌。

此外，核三廠還指出，此次大修約有2500人參與維修，包括核三廠員工、台電其他單位支援人員、包商及國外技師等，其中恆春地區約800人，近日維修人員已陸續進廠進行工作前的訓練及準備。

(中國時報)

愛心早餐不馬虎 台塑老董放心贊… 小檔案－雞兔同籠 路線不同

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。