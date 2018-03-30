核三1號機下月大修 供電恐吃緊

2018年03月30日 01:12 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

核二廠2號機日前驚傳跳機，目前全台陷入「供電吃緊」的黃燈狀態，不料，核三廠29日宣布，廠內2號機將於4月3日凌晨起展開為期45天的大修工作，換言之，若核二廠2號機未能在短期內恢復，屆時將亮起「供電警戒」的橘紅燈，狀況將更加危急。

「核二廠問題若不解決，屆時全台將只剩2部核能機組在運轉。」核三廠表示，廠內有2部核能機組，每當運轉一年半後，就必須停機進行更新燃料，同時檢查並維修機件設備，這是既定行程也是大事，而此次大修本就規畫以核二廠2號機重啟替代供電，不料竟發生意外。

廠方坦言，這次的大修有種無形的壓力，以正常狀態來講，若天氣沒特別炎熱、其他電廠狀況正常，大修工作都不至於出現供電警戒狀況，但這次卻遇上替代電力停擺，真的要繃緊神經行事，不管是針對供電問題、或是大修過程及結果，絕對要再再要求廠商與員工做到最好。

核三廠提醒民眾，機組大修工作於停機及起機時，會因測試安全閥而會有無輻射的白色水蒸汽排放至廠房外，這是正常現象，請民眾切勿驚慌。

此外，核三廠還指出，此次大修約有2500人參與維修，包括核三廠員工、台電其他單位支援人員、包商及國外技師等，其中恆春地區約800人，近日維修人員已陸續進廠進行工作前的訓練及準備。

(中國時報)