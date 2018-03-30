南市7景點 兒童節好康大放送

2018年03月30日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

兒童、清明5天連假怎麼度過？台南虎頭埤風景區首度於兒童節舉辦「童樂會」，4月4日12歲以下免費入園體驗阿公阿嬤時期童玩；南瀛天文館推出「2018重力異想世界」，5天連假，12歲以下可享天文展示館及星象劇場免費參觀。

虎頭埤風景區是台南老字號觀光景點，客群以健行長輩居多，這幾年因露營風潮，帶動園區露營人潮，一年露營帳篷收入約250萬元，為了讓年輕人認識老字號景點，今年在主任鄭道立發想下，設計多款古早味童玩，希望爸媽帶孩子走進虎頭埤，4月5至8日則優惠兒童憑入園票根免費兌換付費型體驗活動1次。

南瀛天文館則從4月4日到8日期間，設計「2018重力異想世界」系列活動，除了門票優惠外，現場也有積木抓抓樂及科學魔術表演，以及「愛因斯坦的祕密基地」主題尋寶闖關。4月4、5日還有「南瀛獵人學校」，融合天文及自然環境議題，帶領親子體驗戶外定向探索課程。

此外，台南各大觀光景點也紛推出連假精彩活動，如走馬瀨農場推出「童遊走馬瀨」主題系列活動，12歲以下兒童免費入場，另有闖關遊戲、童玩彩球等多種花樣；葫蘆埤自然公園舉辦「2018自然公園童趣節」活動，4月4、5日有氣球達人、小丑魔術秀、賓果童玩闖關遊戲。

納涼屋推出「兒童節派對活動」，4月7、8日免費兒童浴衣教學和體驗；「十鼓仁糖文創園區」兒童節優惠12歲以下兒童憑證免費入園，另有兒童節限量套餐以及星光定目劇場加場演出；奇美食品幸福工廠推出「野餐趣親子趣味手作」邀親子一起做便當。

(中國時報)