體育台女主播 控球評性騷擾

2018年03月30日 04:10 中國時報 林彥君／台北報導

#MeToo運動在台延燒！愛爾達體育台主播張旖旂（娃娃）29日清晨在臉書指控，她於Pb+寶悍運動平台任職時，李姓球評在拍攝宣傳影片時，加入腳本沒有的動作，對她扶腰抓住手臂涉及性騷擾。遭指控的李亦伸在臉書上回應表示，對方認為被他冒犯，他很抱歉，忽略她的感受，但他自認是受害者，向家人道歉。

噁心不舒服 崩潰大哭

張旖旂說，在拍攝跳地墊畫面，李還說「我跟娃娃要在上面滾嗎？」語言和肢體碰觸讓她很不舒服，「當下不知道怎麼拒絕，直到影片拍完噁心感一直湧上。」

她透露，當天下班還忍不住在辦公室崩潰大哭，隔天她的直屬長官向她了解狀況，卻得到對方回應：「為何不早點說，宣傳影片要重拍，時程很趕，這樣子製作人假日要加班。」向製作人反應，製作人卻說服她，她說：「希望我理解長官有他的節目壓力，並且問我還能不能主持？」

張旖旂表示，她只能帶著崩潰的情緒繼續工作，甚至在節目上強顏歡笑，下節目之後大哭。

攝影伸狼爪 也被開除

當時寶悍並沒有性平單位，最後在主管承諾不再讓事件發生，才決定繼續主持節目，但錄製節目第1集，她被安排坐在李亦伸旁邊，「他在節目中又抓住我的手臂。」事隔1年多，她決定說出來，仍無法忘記當時的情景「我仍然記得那緊抓我手臂的噁心感覺，那手指好像深烙在我的上臂。」

她也指控，另名職場騷擾她的已婚吳姓攝影對她撥頭髮，甚至摸臉。後來她調出監視器向寶悍反應，公司開除這位攝影。

張旖旂文章一出，引起軒然大波，張旖旂粉絲管理員Nancy回應：「我們選擇說出來，只是不想讓自己繼續活在這樣的自責裡面。」

球評稱受害 向家人道歉

李則未接電話，但在臉書放39秒自拍影片回應，稱自己是受害者，以受害人身分表達立場，並向老婆、家人、親友致歉，給他們添麻煩，是他最難過的事。

愛爾達體育家族發出聲明表示，此事乃公司同仁私領域之事，除表關心外、也會給予相關協助，並指遭指控的球評與攝影皆非公司員工，事件發生時張姓同仁尚未至公司任職，公司絕對尊重性別平權，內部並設有性騷擾申述管道，防範杜絕性騷擾事件發生。

(中國時報)