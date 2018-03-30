上課說英語 台南贏在起跑點

台南市去年即率全國之先推動CLIL，目前有8所國小一半學科都用英語上課。 （曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

教育部國教署推動「補助國民中小學沉浸式英語教學特色學校試辦計畫」，全國60所國中小獲准試辦，台南市9校獲青睞，試辦校數全國第2，不過，台南去年率全國之先推動「語言與學科內容整合式教學試辦計畫」，目前有8所國小一半學科都用英語上課，頗受家長肯定。

沉浸式教學 9校試辦

台南推動英語為第二官方語，英語學習向下延伸至小一，目前有104校辦理，此外，也補助113校辦理「課後英語班」；去年推動的「語言與學科內容整合式教學試辦計畫」（CLIL)，與教育部國教署推行的沉浸式英語學習精神相同。

獲國教署核定辦理沉浸式教學的9校為崇明國小、裕文國小、東區勝利國小、西門實小、西勢國小、和順國小、下營區東興國小、南梓實小、金城國中，其中有6校去年參與CLIL。

教育局主祕蔣銘娟指出，沉浸式英語教學特色學校試辦計畫，主要是透過英語融入各領域教學，讓學生「沉浸」在英語環境中，初期以健康與體育、藝術與人文、綜合活動等藝能科為主，跟CLIL一樣，希望延伸語言學習至其他學科領域，強調英語是一種大眾溝通工具，除了讀與寫之外，更應該具備大量聽與說的能力。

CLIL計畫 去年就推動

台南CLIL與國教署計畫不同的是，台南除了藝術與人文、健康與體育、綜合活動等藝能科目外，更進一步延伸至主科，等於一半以上的科目都用英語授課，試辦的8校亦引進外籍教師協助教學，國教署計畫補助則不包含外師。

CLIL執行半年以來成果頗佳，如西門實小以英語整合「專題導向學習」進行自然與生活科技探索，全校一至六年級邊上自然、邊學英語。崇明國小則是一至四年級以音樂、健康、體育、綜合活動等學科領域整合英語教學。教育局正研擬明年拓點計畫，希望能有更多學校加入雙語教學行列。

(中國時報)

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