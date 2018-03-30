深澳電廠戰火 延燒到台東

台東縣議長饒慶鈴（右圖，饒慶鈴辦公室提供）日前前往羅東聲援羅東鎮長，反對深澳電廠，並抨擊民進黨政策不當。民進黨台東縣黨部29日發出聲明，抨擊饒慶鈴對台東焚化爐可能啟動卻不反對，台東焚化廠（左圖，黃力勉攝）再度成為攻防焦點。

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中國時報
／台東報導

台東縣議長饒慶鈴日前到宜蘭羅東鎮聲援鎮長林姿妙發起的「反對深澳燃煤發電」活動，民進黨台東縣黨部29日發出聲明抨擊，饒慶鈴對台東焚化爐可能啟動卻不反對，卻反對一個200多公里外電廠，是在掩飾自己的失職！雙方隔空交火已經嗅到選舉煙硝味。

聲援林姿妙 綠批饒失職

饒慶鈴在臉書貼文反對深澳燃煤發電廠，並前往羅東聲援鎮長，她強調運動觀光、優質農產是台東的經濟所依，國際運動賽事達到800億的店家營業額，農產產值也超過百億，絕對不能因為不當的中央政策斷送台東的經濟命脈。

焚化廠重啟 汙染衝擊大

民進黨台東縣黨部29日立即發文抨擊，拜託饒議長「饒」了台東人！黨部聲明表示，當台東焚化爐可能重啟時，饒議長未盡監督職責，現在卻跑去反對200公里外的深澳電廠，已經喪失台東縣議員監督縣政的角色與功能。

黨部強調，焚化爐重啟可能對台東環境造成重大衝擊及汙染，但焚化爐不見饒議長出面反對，只看到包庇及護航縣府政策，如今的行為是在用一座200公里外的電廠掩飾自己的失職。

饒聲明駁斥 非通過啟用

饒慶鈴辦公室隨後也發聲明表示，台東沒有PM2.5，即便深澳火力發電廠離台東很遠，產生的PM2.5汙染還是會影響我們的健康，這是全國休戚與共的問題。

饒慶鈴強調，焚化爐是劉櫂豪擔任台東縣副縣長任內興建，在議會監督方面，縣議會是通過焚化爐的「評估預算」，並不是通過焚化廠啟用，之後縣府評估啟用案議會則退回縣府，豈有失職、護航、角色混淆之說！

(中國時報)

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