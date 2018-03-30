體育教練遭爆涉性侵 全班受害

2018年03月30日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市議員王浩宇29日爆料某國中體育班黃姓助理教練，涉嫌性侵10餘名住校男學生，雖立即遭解聘，仍持續和學生聯絡，王痛斥市府無作為。校長對此表示，事發後初步調查是學生間玩過火，肢體上的接觸過當，家屬獲悉原委後也未提告，教育局表示此案仍在調查中，預計明天將報告送性平會。

王浩宇說，有家長投訴指孩子在體育班集體住校，卻多次被黃姓助理教練叫到寢室摟抱親吻、到澡間強拍裸照，甚至強迫對著其他同學打手槍，幾乎全班20人都受害，但因比賽權操控在教練手上，大家害怕被「冷凍」坐冷板凳，都不敢吭聲。

王浩宇抨擊，案件爆發之後，該教練雖離職，但仍持續透過各種管道聯繫學生，「他是想繼續逞獸慾，還是想操縱？」校方卻未妥善處理，甚至官官相護，積極勸說家長放棄調查，讓教練逍遙法外。

王浩宇表示，上周二又發生另名教練連呼孩子8個巴掌，投訴家長說再也無法隱忍，認為體育班是「地獄」，希望透過他伸張正義。

校長指出，黃男是家長會去年中另聘請的教練，負責學生住宿生活管理。據了解，黃也是從小參加棒球隊，擔任內野手，一路從國小少棒打到甲組成棒，平時和學生打成一片。

校長強調，獲悉後立即啟動性平處理程序調查，除向家長說明，也輔導學生。黃姓教練則坦承曾咬學生肩膀，但只是在打鬧，絕無性騷和性侵。

教育局表示，1月10接獲日校安通報、翌日即召開性平會，組成調查小組並解聘教練，目前仍在調查階段，現階段會持續關懷輔導受害學生。

(中國時報)