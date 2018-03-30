虎尾出張所 打造藝文特產平台

2018年03月30日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

建於日據時期的虎尾出張所修繕完成，由台灣公益CEO協會進駐，祕書長林淑娥指出，該建物記錄虎尾、西螺、土庫直到沿海土地更迭發展的軌跡，堪稱雲林記憶庫，將以此為基調，打造成藝文、農特產交流平台，創造、挖掘雲林特有的美好記憶。

虎尾有不少日據時代建物，隨著小鎮發展，許多都難逃拆除命運，建於1921年的虎尾出張所，後來做為雲林地方法院的倉庫，2010年登錄雲林縣歷史建築。

該建物建材已躍進到磚構與水泥，但主體線條仍維持日式一貫的簡明風格，掩映在繁盛老樹下，更顯低調，內部地籍保存的原木架櫃、屋頂、梁、受理櫃檯依舊，古樸盎然。

文化處長林孟儀指出，該出張所地籍儲存櫃十分完整，見證早期土地產權制度與功能，意義不凡，且毗鄰郡守官邸、虎尾郡役所、合同廳舍等古蹟，後三者已活化為雲林故事館、雲林布袋戲館及誠品書店和星巴克咖啡，將形成更強的文化資產群聚效應。

台灣公益CEO協會以「雲林記憶庫／酷／cool」為名進駐活化，林淑娥表示，該出張所管轄範圍不只虎尾，還涵蓋西螺、土庫、二崙、崙背、台西海口等大半個雲林縣，即使地籍變更登記已電腦化，層層疊疊的資料櫃，彷彿區域地權更動的堆疊印象，歷史景深又長又遠。

林淑娥說，協會將蒐集專屬雲林的記憶，包括農特產品、藝文創作演出等，讓故鄉人、外鄉人把雲林的記憶找出來並帶回去。

(中國時報)