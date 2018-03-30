急診量大 小港醫院擴建

2018年03月30日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市立小港醫院服務需求大增，光是每月急診量高達6000人次，直逼醫學中心。29日院方宣布擴建，4年工期斥資30億，以解決門、急診壅塞情形。高醫則攜手社區醫院落實醫療分級制度，真正達到雙向轉診，避免醫療資源浪費。

小港醫院院長侯明鋒指出，小港醫院就醫數直逼醫學中心，需求量遠高於當初設置規模，因此規畫新建第2醫療大樓，原醫療大樓採「營運移轉（OT）」方式辦理，東側新棟醫療大樓採「興建營運移轉（BOT）」方式辦理。

侯明鋒說明，總工程預計4年，從工程設計規畫、舊棟整修、新棟擴建至搬遷進駐到正式啟用，急性一般病床增為496 床，急重症特殊病床增至245床，預計提供南高雄總床數741床的照護能量。

高醫大附醫昨宣布與永馨診所、快安診所、陳俊男診所等3家特約社區診所、展望亞洲科技公司合作，透過桌面雲、雲端掛號、健保署轉診平台，串連掛號、轉診、照護一條龍，就醫時間至少省去1／3，還可省下250元部分負擔費。

高醫指出，這項機制是全國首創醫學中心與診所互通掛號、病例等資料，鼓勵民眾「小病在厝邊診所看，大病再到醫學中心」，病人無需再拿紙本轉診單，直接透過系統可掛號，且保證掛得到，不必等個三五天，未來也將洽談更多社區診所加入。

(中國時報)