急診量大 小港醫院擴建

高醫大附醫攜手社區醫院，落實醫療分級制度雙向轉診。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市立小港醫院服務需求大增，光是每月急診量高達6000人次，直逼醫學中心。29日院方宣布擴建，4年工期斥資30億，以解決門、急診壅塞情形。高醫則攜手社區醫院落實醫療分級制度，真正達到雙向轉診，避免醫療資源浪費。

小港醫院院長侯明鋒指出，小港醫院就醫數直逼醫學中心，需求量遠高於當初設置規模，因此規畫新建第2醫療大樓，原醫療大樓採「營運移轉（OT）」方式辦理，東側新棟醫療大樓採「興建營運移轉（BOT）」方式辦理。

侯明鋒說明，總工程預計4年，從工程設計規畫、舊棟整修、新棟擴建至搬遷進駐到正式啟用，急性一般病床增為496 床，急重症特殊病床增至245床，預計提供南高雄總床數741床的照護能量。

高醫大附醫昨宣布與永馨診所、快安診所、陳俊男診所等3家特約社區診所、展望亞洲科技公司合作，透過桌面雲、雲端掛號、健保署轉診平台，串連掛號、轉診、照護一條龍，就醫時間至少省去1／3，還可省下250元部分負擔費。

高醫指出，這項機制是全國首創醫學中心與診所互通掛號、病例等資料，鼓勵民眾「小病在厝邊診所看，大病再到醫學中心」，病人無需再拿紙本轉診單，直接透過系統可掛號，且保證掛得到，不必等個三五天，未來也將洽談更多社區診所加入。

(中國時報)

虎尾出張所 打造藝文特產平台 紅葉村民 喜迎小黃公車

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。