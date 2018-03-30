遭告發違法兼課 檢近日傳管中閔

2018年03月30日 04:10 中國時報 王己由 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

台大多事之秋。台大校長遴選衍生的「卡管案」，經由民眾告發，台北地檢署依檢舉內容的「廈門大學等多所大學違法兼課」等簽分「他」字案，檢方已致電管任教的台大財金系，預告近期將對管中閔發出傳票。

台大表示，尊重司法，勿枉勿縱；財金系則指出，尚未收到傳票，將配合檢方要求提供相關資料。

民眾剪報向北檢檢舉，管中閔身為受到管制的離職政務人員，卻在卸任國發會主委後未經報備核准就到中國兼課，違反「國家機密保護法」有關涉密退職政務人員管制3年登陸相關規定，以及管中閔被廈門大學王亞南經濟研究院列為授課專業導師、廈門大學、西安交大、華中科技大學等校兼職等。

北檢分案後，由吉組檢察官協同偵辦，檢察長邢泰釗更親自督軍偵辦管是否違反「兩岸關係條例」、「公務人員服務法」、「國家機密保護法」。

此外，前台大澳門僑生陳皓揚，先後虐殺「大橘子」和「斑斑」兩隻貓，前年依違反《動物保護法》判刑10月，得易科罰金60萬元，併科罰金35萬元確定後，台大校方將他退學，但陳自認已修滿學分，符合畢業資格，打行政訴訟要撤銷退學處分，遭台北高等行政法院「打臉」，認為台大把他退學沒有錯，判陳敗訴。

法院認為，陳前年6月雖修業期滿，但尚未辦理離校，台大也未授予學位發給畢業證書，陳身為高級知識分子，更應深知不能恣意殘害動物生命，不應假借個人因情緒壓力致無法控制衝動的理由，恣意殘害動物生命，竟先後兩次殘害貓隻，行為違反刑事處罰規定，也損害台大名譽，校方為維護校譽，懲處退學沒有錯。本案可上訴。

(中國時報)