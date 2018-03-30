林依晨前男友強吃嫩草 二審改重判7年半

2018年03月30日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

自稱美國大學畢業、擔任控股公司負責人，且與藝人林依晨交往過的鄭姓男子，被控在4年前與外籍友人未成年女兒發生性關係，一審將他判刑2年8月。

高院認定鄭男在少女未滿14歲就和她發生性行為，加重罪數與刑度將他改重判7年6月。全案可上訴。

被害少女父親聆判後批評，鄭男犯後完全沒有任何歉意，但對於二審判決結果，他認為比一審「傑出」；鄭男則委由律師發表聲明表示，高院在毫無積極證據下，僅憑告訴人的口頭陳述，就認定雙方有合意的性行為發生，被告與律師都深感遺憾。

49歲鄭男被控2013年因單車運動結識被害少女的父親，隔年鄭被控趁著教少女功課、獨處時，多次猥褻性侵，鄭還開車載少女至礁溪遊玩3天2夜，2人在下榻飯店性交，返途又在車內要求少女口交。

鄭男否認犯行，表示少女父親多次向他借錢，當他要催討金錢，對方立刻拿出女兒當作擋箭牌，去礁溪遊玩是少女家人臨時取消行程，才會由他和少女同住一間房間，但他並沒有和少女發生性關係。

一審認為少女能清楚敘述雙方發生性行為過程，還能明確描述鄭的下體特徵，經檢方偵查時當庭勘驗屬實，少女如不是貼身接觸，無從得知鄭的隱私，佐以其他證據認定他犯行明確，將他判刑2年8月。

案經上訴後，高院審理後不採信鄭的辯詞，且法官發現鄭最初與少女性交時她才13歲，並考量鄭男犯後未與少女父親達成和解，且沒有表達悔悟之意，將他改判7年6月。

民事部分，被害少女父親鄭男提告求償500萬元，去年士林地院判決鄭男須賠償少女及其父母共90萬元，案經上訴後，高院審理中。

(中國時報)