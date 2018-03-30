法庭外埋伏傷人 跟到醫院被逮

2018年03月30日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

陳姓男子在法院外遭2名黑衣男子攻擊。（翻攝監視器畫面）

陳姓男子29日下午因一起侵權官司到貴陽街高院民事庭出庭，結束後走到法庭外的桃源街口，遭埋伏的吳姓、林姓兩名男子圍毆，混亂中，陳手臂被刀畫傷，負傷跑回法院向法警求救，經送和平醫院救治，逞凶的2人也在醫院，當場被警方逮捕，他們供稱是不滿陳斜眼瞪他們，但警方懷疑幕後有人教唆，深入偵辦中。

警方調查，31歲的陳姓被害人，先前在銀行工作，離職後轉往民間融資公司，他表示並不認識23歲吳胤典及21歲林家宇2名嫌犯，不知對方為何找上他報復。

警方說，陳男29日下午前往高院民事庭出庭，開庭至3點半結束，陳離開法庭走到外面桃源街口，準備騎機車離去時，吳、林2人已坐路口花圃等候一段時間，看見陳立即衝上前出拳毆打，其中一人還抽出利刃畫傷陳左前臂，陳跑回法院向法警求救，嚇壞許多人，行凶的2人則逃離現場。

陳隨後被送往和平醫院救治，中正一分局介壽所員警據報到醫院，詢問陳事發經過時，2名嫌犯竟先後出現在醫院，遭警方當場逮捕，其中，吳向警方表示，自己胸部也遭銳器刺傷，才到醫院治療，不是刻意跟到醫院繼續找陳尋仇。

2嫌堅稱是不滿陳某斜眼瞪他們，才動手修理陳，但警方調閱監視器發現，2人已在法院外的花圃徘徊一段時間，懷疑其說詞避重就輕，深入調查中。

(中國時報)