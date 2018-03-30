新住民當解說員 培訓班結業

2018年03月30日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

政府推動新南向政策，吸引不少東南亞觀光客來台旅遊，屏東縣政府創全台之先，開辦新住民專業導覽解說人員培育課程，經過75小時研訓及測驗，共有25人順利結業，準備投入觀光導遊服務，期許將屏東推向國際。

根據交通部觀光局統計，2016年東南亞市場來台人數達165萬人次，較2015年成長16.02％，去年更一舉突破213萬人次，其中越南成長最為快速，以38萬人次超越其他東南亞國家。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，除了來自東南亞各國的觀光客外，目前在台工作有65萬外籍移工及55萬新住民，都是潛在觀光人口，但旅行業者透露缺乏精通東南亞語系的導遊，因此屏東向中央爭取開辦「稀少語別導遊輔導考照訓練班」課程，輔導新住民取得專業導遊證照。

長期關注新住民事務的屏東縣好好婦女權益發展協會主任蔡順柔指出，屏縣新住民有將近2萬人，不僅熟悉家鄉語言及習慣，對於屏東這塊土地也多有瞭解，就像泰國觀光團喜歡逛廟宇，不少在地景點與農特產品更深受各國喜愛，其實這些人都是台灣最好的宣傳大使。

來台2年的馬來西亞新住民王德建過去從事酒店管家工作，透過研習取得導覽合格證書，對於屏東文化有著不同認識；他說，以前都覺得屏東沒有什麼資源，但上完課後才發現，我們擁有很多別人沒有的東西，迫不及待想介紹給旅客。

(中國時報)