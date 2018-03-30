長照經費剩5億多 高市議員建議硬塞

2018年03月30日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

照護者不堪壓力，殺害親屬悲劇頻傳，高市議員郭建盟揭露全國長照經費執行率低，例如高雄去年5億多預算繳回中央，主因照顧者根本不知道有資源可用，他呼籲市府改被動為主動，規畫「inside專案」，將資源硬塞給高風險家庭。

郭建盟質詢表示，長照計畫六都執行率都偏低，高雄去年長照經費15.7億，執行率僅64.83％，賸餘5.5億繳回中央，新北、台中的執行率甚至低於高雄，「照顧殺人悲歌不斷，長照經費卻多到花不完？」

他指出，問題出在長照政策宣傳不夠，僅約3成民眾聽過「長照管理中心」，服務項目也不符合被照顧者需求，且需要資源的家庭，甚至得自行撥打1966專線申請，他認為，已經壓力大到要殺人的高風險照顧者，根本不可能自己打電話求援。

郭建盟建議，長照資源比照急診檢傷制度，優先挹助照顧殺人高風險家庭，目前各行其是的社會安全網通報系統，也應納入長照需求通報項目，讓社工主動出擊，規畫「inside專案」將長照資源「硬塞」給有需要的家庭。

高市社會局長姚雨靜說，在社福通報系統加入長照項目可行，會行文中央，並透過4月的衛社政會報提出。

但她強調，社工人力有限，要靠社會人人多點熱心，幫忙注意有需要的家庭、轉介給社會局提供資源，才能夠真正預防悲劇發生。

(中國時報)