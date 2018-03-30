與柯雞兔同籠簡余晏不堪回首

前台北市觀傳局長簡余晏（右，節目製作單位提供）去職後，29日接受電台專訪，談過去在北市府與柯文哲共事的日子用「不堪回首」形容；對此，柯文哲回應，有時沒有對錯，是適不適合的問題（左，鄧博仁攝）。

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲和昔日戰友接連反目，繼競選總幹事姚立明、前競選辦公室主任蕭亞譚出面「批柯」，前北市觀傳局長簡余晏29日上廣播節目專訪，談她擔任柯幕僚、官員的心路歷程；簡直言，自己與柯路線不同，有如「雞兔同籠」，這3年來可以說是一段不堪回首的日子。

陳佩琪牛仔褲 導火線

簡余晏從柯文哲2014年選舉期間就擔任幕僚，柯勝選之後，她也進入市府擔任觀傳局長，但最後兩人竟不歡而散，柯甚至以「棄職潛逃」形容今年初請辭的簡余晏。簡昨在節目上透露，雙方不愉快不是一天兩天，兩人政治路線和理念本就不盡相同，且她與柯心腹、市府顧問蔡壁如之間也很不愉快。

簡余晏舉例，大巨蛋雖不是觀傳局業務範圍，但她當過廉政委員會委員，如果當初她能做決策，大巨蛋應告下去且停工，現在說不定就變成公園；還有柯剛就任時，觀傳局想幫獨派大老史明辦紀錄片記者會遭柯拒絕，沒想到柯自己後來跑去拜會史明，「我不知道柯文哲的路線是什麼，但跟本土派比較沒那麼親近。」

對於自己選擇離開市府團隊的原因，簡余晏坦言，其實去年世大運結束之後就想請辭，但跨年晚會時，陳佩琪穿不穿牛仔褲的事件，則是真正導火線，讓她決定燈節預算在議會通過之後就要請辭；但對柯「棄職潛逃」的批評，簡余晏強調，「我還是無法諒解柯P說了這樣的話！」

柯稱適合與否 沒對錯

簡余晏表示，柯文哲不了解她，他從決策圈聽到關於簡余晏的訊息都是錯的，「在觀傳局努力的過程還是繽紛美麗的，只是人際相處方面，實在不堪回首。」

對此，柯文哲回應，有時沒有對錯，是適不適合的問題；至於如姚立明、蕭亞譚等人對競選經費的指控，他則嗤之以鼻說，姚立明當時自己開了3次記者會說明經費用途，「現在是2018打自己的2014嗎？」

另外，因為AV女優波多野結衣悠遊卡事件辭職的前悠遊卡發言人林筱淇傳出回鍋柯團隊，可能還將擔任市府副發言人；市府發言人劉奕霆證實，林的確回到市府見習，但還沒有明確的職務規畫。

(中國時報)

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