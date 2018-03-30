淡海新市鎮 2022年設新小學

2018年03月30日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

淡海新市鎮近3年人口成長14.6％達4.9萬人，隨著淡海輕軌今年底完工，新北市府預估2021年新市鎮學齡人口將達4582人，鄰近的6小學無法容納，29日市長朱立倫宣布，將規畫在文小5用地新設國小，滿足淡海新市鎮學子在地就學需求，最快2022年招生。這也是朱立倫繼1月間宣布成立林口區第10所小學後，今年籌設的第二所小學。

用地緊鄰輕軌G07站

文小5用地位於淡水區頂崁三路和新市二路二段路口，占地約2公頃，緊鄰淡海輕軌綠山線G07站，目前土地由淡海輕軌工程工務所借用中，朱立倫昨日上午前往視察輕軌工程及文小5用地。

朱立倫表示，淡海輕軌今年底通車，周邊進駐人口將越來越多，以每班29人的規模計算，到2021年，淡海新市鎮約有53班小學就學需求，因此決定在文小5用地籌設新小學。

朱立倫說，希望新小學不設圍牆，比照新市國小打造綠建築校舍，並讓社區居民參與意見，為淡海新市鎮學童做好在地就學準備。

8月設籌備處選校長

教育局表示，淡海新市鎮從2015年8月至去年同期，人口成長14.6％，遠超過淡水區全區的4.69％，目前人口數已達4.9萬人，輕軌通車後，預估2021年會有新建案9735戶完成，增加1213至1535名國小學齡人口，鄰近的6個小學校舍將不足以容納，因此評估設校。

教育局長林奕華說，今年8月將成立新小學籌備處，並遴選出新校校長，詳細工程設計及工期仍待後續籌備規畫，希望能在2022年招生。

新北市議員鄭宇恩認為，設立新校同時可能造成鄰近地區學校的招生壓力，籌備期間應同時引導鄰近學校發展特色，妥善分配教育資源，使區域內各小學能共同成長，才能真正的落實在地就學的理念。

(中國時報)