逼車陷害 竹北交流道申訴多

竹北交流道匝道口因設計不良，車輛常回堵到路肩，遭檢舉開單的狀況頻傳。（翻攝自《新竹爆料公社》）

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中國時報
／竹市報導

國道1號竹苗路段檢舉熱點出爐，新竹縣竹北交流道及苗栗縣頭份交流道高居1、2名，其中以違規行駛路肩占最大宗，遭開罰苦主多數是科技人，直指匝道到主線間規畫不良，甚至有發現檢舉達人刻意將車「逼」出路肩再檢舉，申訴案層出不窮。

冤！匝道口設計不當

轄區橫跨竹苗地區的國道二隊統計去年受理開罰案，總量高達1萬7000多件，其中以行車紀錄器檢舉違規行駛路肩，就開出9200多張罰單，尤以竹北交流道雙向出口最多，頭份南下出口居次，再來是新竹南下出口匝道。

不少駕駛人湧入國道警察局民意論壇大吐苦水，指竹北交流道在上午7點到9點上班時間是有名的塞，雖有彈性路肩開放，但問題其實出在設計不當的匝道口，常被鎖定違規走路肩，每張罰單高達4000元。

駕駛人說，以竹北南下匝道為例，採雙向匯入式，車輛先從市區塞到匝道口，明明可沿雙線進入匝道，但擠上去卻立刻變回單線車道，導致兩部車卡在同一線，再與另向車流的2部車匯流，形成4台車卡同一線的局面。

慘！塞路肩反被檢舉

上了國道情況更糟糕，因為匝道與主線交會點位於91.3公里處，但要過了91.5公里處才開放路肩行駛，短短200公尺聚集從匝道匯入的大量車潮，多數車輛卡在路肩動彈不得，反而成為檢舉達人錄影舉證的最佳時機，駕駛人荷包大失血。

由於路權主管機關屬於高公局，國道警方雖不會主動開單，但遭檢舉仍得執法，據悉高公局已收到為數不少的陳情信，回函指仍在研議中，警方呼籲駕駛人盡量駛入車道，即可避免遭檢舉。

(中國時報)

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