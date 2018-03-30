中市首創 電動車憑證停車免費

台中市全國首創電動車停車免費政策，將1萬多張停車證寄給車籍在台中市的電動車主。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

台中市政府推行綠色交通，全國首創電動車停車免費政策，並在日前已主動將1萬1268張停車證寄給車籍在台中市的電動車主，包括公有路邊、路外停車場，不分費率，停車全部免費。非設籍在台中市的車主也可提出申請，憑證均可享有免費停車。

非設籍台中 也可申請

為改善空氣品質，台中市率先推出電動車停車免費政策，台中市目前有1萬2000輛電動汽機車，市府已寄出電動車停車證，提供車主張貼，不僅停車免費，車牌號碼也建置在停車收費系統，以便查核防偽，交通局統計，這項政策預估可減少2100噸碳排放量，相當於種13萬6000棵樹。

交通局長王義川表示，為鼓勵更多民眾採用低汙染的電動車，市府持續增加充電站，汽車充電柱已增加至299站、機車充電站則增為469站，同時汽機車停車格已增加約5萬6000格。

換車補助 優惠「4免」

此外，環保局提供二行程機車汰換補助，去年已淘汰6萬輛二行程機車，有效減少PM2.5達24噸，今年再加碼補助1億元，預計再淘汰3萬輛二行程機車，民眾如換購成電動機車，將補助2萬4200元至4萬2800元不等。

王義川表示，電動車不但停車免費，還享有免牌照稅、免燃料費及免費充電（設置於公部門機關、學校等充電站皆屬免費使用）等「4免」優惠；至於油電混合車雖不屬於電動車，但也可享有購買停車月票半價的優惠。

(中國時報)

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