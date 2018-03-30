保存行車記錄器畫面 申訴易勝

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中國時報
／竹市報導

新竹縣竹北交流道檢舉量稱霸竹苗地區，因違規走路肩而吃上紅單者不勝枚舉，駕駛人有苦難言，申訴成功機率超低，但也有少數成功者，舉證是遭檢舉達人逼車，順利撤銷罰單，就算無法及時變換車道，應打方向燈示意，增加免罰的可能。

國道警方坦言，行車記錄器普及化的今日，檢舉數量與日俱增，竹北交流道匝道口因車多緩慢，舉證違規走路肩相對容易成案。不少苦主收到紅單後心有不服，認為非故意違規，申訴案灌爆監理單位及地院行政法庭。

然而，依據《高速公路及快速公路交通管制規則》第9條第1項第2款明定，汽車行駛高速公路不得在路肩上行駛。儘管民眾再不滿，行政及司法機關仍可據此規則駁回申訴，有腦筋動得快的被檢舉人，調出車上行車記錄器畫面，證明自己的「清白」。

申訴成功的田姓駕駛表示，有的檢舉人會故意不讓出車道，讓想要擠進車道的車輛卡在路肩，藉機檢舉違規，他找出關鍵畫面，證明檢舉人與他的車輛相對位置不明，且是檢舉人刻意不禮讓他，順利銷單成功。

行政庭法官認為，若因車輛壅塞、間距不足，致不得已繼續向前行駛右側路肩，等候適當時機變換車道，可持續使用方向燈示意後車，此舉在道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則有明文規定，可做出不予舉發的判定。

(中國時報)

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