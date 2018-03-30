修復十宜樓 彰縣擬投入5000萬元

2018年03月30日 01:13 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

十宜樓又稱跑馬樓，是鹿港重要的文化景點，十宜意指宜琴、棋、詩、酒、畫、花、月、博、煙、茶，是昔日文人墨客聚會的地方，老照片呈現昔日的風貌。（吳敏菁翻攝）

彰化鹿港十宜樓是鹿港八景之一，還納入國小課本，是遊客參訪重點，但不敵歲月、公共管線也缺乏規畫，搭起鐵皮、電線凌亂，昔日的宜詩、宜月等，如今讓人「咦？」出很大聲，彰化縣文化局29日舉辦說明會，擬投入5000萬元修復。

「十宜樓上看風景，品茗望月對清風。」十宜樓為鹿港最大行郊「 慶昌號」的生活空間，串起兩棟建築，又稱跑馬樓，反映市街與港溝密不可分的關係，也反映郊行的影響力和仕紳生活的空間型態，宜琴、棋、詩、酒、畫、花、月、博、煙、茶，傳遞文風雅趣。

在建築意義上也代表清代長條街屋的類型，外分內合的共同壁、銃樓設置，反映鹿港早期的防禦系統，2001年登錄歷史建築，2016擴大納入中山路147、149號街屋。

文化局委託規畫設計告一段落，29日舉辦說明會，所有權人陳澤昭、莊研育等人參與，紛紛要求得加快修復，為鹿港歷史留一頁風華。

建築師詹益寧簡報建築現況和未來修復後的模擬圖，並規畫生活和局部開放空間，修復後再利用，建議結合VR虛擬展示場，2樓管制參觀，僅能留10人，1樓放映修復過程；陳、莊兩家族也研擬成立管理公司，展示空間作為廈郊文史展示館，臨中山路的立面則延續商業型態。

文化局表示，規畫設計年中可完成，後續將再向文化部申請工程補助經費，預估5000萬元，盼未來可讓民眾可走入室內空間，體會昔鹿港廈郊商行大戶士紳的生活。

(中國時報)