研究院路仍塞 居民籲速闢接駁車

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中國時報
／台北報導

中研院開放大門吸納國家生技園區車流，雖排除四分溪防汛道路壅擠問題，但居民仍擔憂未來2300名員工全面進駐後，帶來的車潮會塞爆研究院路、忠孝東路7段，北市交通局表示，已要求中研院加快開闢接駁車，未來也會視車潮變化調整號誌降低塞車狀況，中研院也說，會全力配合。

生技園區2月啟用後，目前已進駐約300人，南港好厝邊社區發展協會總幹事張惠美說，不只是原先規畫走四分溪6米巷弄進出的交通動線有問題，另外一個交通瓶頸就在忠孝東路7段、研究院路口。

張惠美指出，現在早晨上班時間，研究院路往市區的車輛非常多，交通局利用調撥車道紓解研究院路車潮，但尖峰時段車輛有時必須等2個紅燈，才有辦法左轉忠孝東路，可見已有塞車情況。

她擔心，調撥車道使得往中研院、生技園區方向的研究院路少掉1個車道，當生技園區所有單位都進駐後，員工、訪客和廠商車輛恐怕超過1000輛，道路容量一下子無法消化，會變成往外、往內都塞，研究院路、忠孝東路7段的T字路口一定大打結。

交通局綜合規畫科長黃惠如表示，在聯外隧道開通前，只能依靠接駁車、調整交通號誌疏解堵塞問題，由於中研院強制園區開車員工必須走中研院大門進出，距離較遠會降低員工開車便利性，促使部分員工改搭接駁車上下班。

不過黃惠如也說，中研院速度太慢，6月才要對外招標開闢接駁車，可能會趕不及員工進駐。

對此，中研院祕書處長吳重禮回應，將配合交通局調度，採取多元出入方式疏導車流，至於接駁車已有規畫，有需要隨時可臨時租用。

(中國時報)

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