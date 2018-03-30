藍北市長協調會爆口角 民調延後

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市長黨內初選29日舉行協調會，市黨部希望4月22日完成民調決定提名人選，但參選人有不同意見，氣氛一度劍拔弩張，最後決議民調時間延至4月29、30日及5月1日進行，5月2日公布結果，民調前將有2場電視辯論會。

藍營登記參與台北市長黨內初選的除了市議員鍾小平、前陸委會副主委張顯耀，還有前立委孫大千和丁守中。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，原先預定4月22日民調是因為基層都等不及人選出線了，如果再延後太久，參選人跑基層時間也會不夠，她強調，討論過程雖然大家聲音比較大，但都很平和。

昨協調會上鍾小平和張顯耀都表達不滿。鍾小平認為，市長初選在3月16日才登記，4月22日就要提名，時間太早，且民進黨是否禮讓台北市長柯文哲，至少要5月才攤牌，應要等民進黨決定人選，國民黨再推人。

張顯耀也直言，國民黨在台北市有機會勝選，必須有策略與計畫，不該急就章，才能取得話語權，但市黨部未採納，他憤而離場。他批評，市黨部好大的官威，對台北市長黨內初選民調機構與時間的選擇，完全不參酌參選人意見，難怪台大教授李錫錕會決定不參加黨內初選。

丁守中由總幹事潘家森代表出席，潘說，國民黨身為在野黨、挑戰者，處於仰攻狀態，民調愈早愈好、愈有利，不過黨部已有協調結論，丁守中團隊也坦然接受。孫大千則認為，初選拖太久也沒意義，對協調會的結果沒有太多意見。

(中國時報)

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