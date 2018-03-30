神祕台灣白魚 復育有成

2018年03月30日 01:13 中國時報 沈揮勝 、 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

28日與一新社區志工針對當地3條溪流施放魚筌4小時，27籠合得158尾，逐一測量體長之 後放回原水域。（沈揮勝攝）

國際學術界1908年在日月潭發現「台灣白魚」，此後近百年該魚有名無影！直到1995年才被農委會特生中心找到7尾；其棲地所在埔里鎮一新社區，經農委會相關專家跨部門輔導，志工默默付出、各地調查員齊獻心力，展現復育成果！

「終於揭開傳說中的白魚神祕面紗！」農委會特有生物研究保育中心副研究員邱美蘭結合棲地組專業團隊，日前徵台灣白魚調查員，28日與一新社區志工針對當地3條溪流施放魚筌4小時，27籠合得158尾，逐一測量體長之 後放回原水域。

3溪流捕得樣本中，台灣白魚比例最高的樟湖坑溪，與去年3月調查結果同樣是107尾；該溪捕得的總數為5種122尾，另4種合計只有15尾。前特生中心副主任彭國棟與調查員李國忠都說，去年魚筌放了1整晚，今年4小時捕獲數量就一樣多。

另台牛坑溪及煙寮坑溪也各有斬獲！分別捕獲40尾及11尾白魚，但其他種類中包含有吉利慈鯛與花斑劍尾魚等外來種，顯示棲地有外在隱憂。

台灣白魚為1908年由俄國學者A.Moltrecht在日月潭採集、大英博物館魚類學者C.T.Regan鑑定發表；1922年日人大島再度採樣。此後就像已消失物種，徒有名稱、描述和1張標本照片，沒人能證實存在。1995年李德旺、蔡昕皓等專家終於確認白魚的存在。

(中國時報)