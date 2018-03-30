遠雄御莊園被停工興訟 市府勝訴

遠雄建設「御莊園」建案遭新竹市政府於2016年2月勒令停工。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

遠雄建設位於新竹市明湖路的「御莊園」建案，因違反建築法第56條及第58條規定，新竹市政府於2016年2月作出勒令停工的行政處分，遠雄建設不服提起訴願，皆遭內政部駁回，同年再向法院提起行政訴訟，高院29日判決市府勝訴。

遠雄建設公共事務發言人楊舜欽表示，目前還未收到法院判決書，不知判決理由，不過，遠雄會在收到判決書了解內容後再行研究，並會再上訴。

市府工務處表示，遠雄建設御莊園建案位在明湖路青草湖上方的「新竹華城山坡地整體開發變更計畫」區內的R區街廓丙種建築用地，建蔽率12％，容積率160％，建築型態原為13層樓集合住宅。

但2013年遠雄建設委託建築師申請由原13層樓變更為27樓，當時內政部營建署雖曾發函同意備查，但市府多次接獲陳情，指高度有問題，新上任的市長林智堅基於安全考量且需合法的前提下，指示工務處再請示內政部營建署，營建署此次則回覆確有違反區域計畫及建築法令規定。

市府因此通知遠雄建設其高度設計不符規定，當時「御莊園」尚未施工，市府至少4次正式函文通知遠雄辦理變更設計或暫緩施工，但遠雄皆置之不理，且施工階段也未依規定申報勘驗，擅自興建地下4層樓及地上約7層樓，對此案山坡地周圍的公共安全有嚴重危害疑慮。

市府為公共安全於2016年2月依法勒令停工，並要求遠雄建設變更設計及補辦相關手續。遠雄不服此行政處分，先是提出訴願，遭內政部駁回後，再向法院提起行政訴訟。

(中國時報)

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