洗腎設備無許可 議員批包庇

2018年03月30日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台灣固定洗腎民眾多達8.5萬人，全台有多家醫療院所使用惠普企業生產的「洗腎用透析用水淨化設備」，但北市議員周威佑指出，該設備不具備醫療器材許可證，是不符規定的黑心產品，2年前就有民眾向北市府檢舉，但衛生局公文竟稱「不需許可證」，根本是在包庇廠商，他嚴正要求市府詳查究責。

荒唐公文 替業者解套

周威佑指出，新光集團旗下的惠普企業販售透析用水淨化設備，供應全台多家醫院使用，包括新光醫院、輔大醫院、北市聯醫中興院區等，但這些設備均未通過衛福部審核，是無照的黑心洗腎設備。

北市衛生局2年前就曾接獲民眾投訴，指新光醫院使用自家設備，卻未有醫療器材許可證，不料衛生局公文竟稱，查現行醫療機構設置標準，「未規定該設備需具備醫療器材許可證」，等同在幫新光醫院解套。

周威佑強調，根據藥事法40條規定，製造、輸入醫療器材，應向中央衛生主管機關申請許可證，且衛福部公文明確指出，透析用水淨化系統應以醫療器材管理。他痛批，衛生局搞不清楚狀況，發文未免太輕率，市府應追究相關責任，也需要求相關醫療院所補救，保障病友權益。

衛生局回應 議員打臉

衛生局醫事管理科長何叔安回應，衛福部2005年開始核發透析用水淨化系統醫材許可證，因此許多院所先前既存設備不受規範；不過，周威佑痛批，這說法是想混淆視聽，衛生局公文是2016年發出的，怎會不知道法規已改，還敢背書說不需要許可證？

何叔安坦承，發文內容過於簡略，當時只針對新光醫院個案回覆，並非針對所有院所的通案解釋。至於，遭檢舉的新光醫院設備是否為2005年前的產品，何叔安僅說需進一步確認。會後衛生局補充，現有27家醫院、39家診所使用血液透析設備，會主動向中央釐清適法疑義。

(中國時報)