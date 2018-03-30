清明連假 86條國道客運85折

2018年03月30日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

清明假期即將到來，各地觀光地區預計將湧入大量車潮。台北區監理所表示，延續國道客運票價及轉乘優惠，4月3日到4月8日，14家業者共86條國道客運票價平均85折，搭乘國道客運及台鐵後轉乘在地客運（北市除外），民眾使用電子票證也即可享有轉乘一段票免費。

轉乘在地客運 有優惠

台北區監理所指出，為紓解國道5號壅塞情形，國5北上宜蘭到頭城大客車開放通行路肩，旅行時間平均節省30到40分鐘；清明節連假期間台北往返宜蘭班車，尖峰時間3至5分鐘發車，候車時間不會超過20分鐘。

另清明假期間雙北市端試辦「捷運三重站（國光客運）」往返羅東轉運站臨時路線，並自「板橋轉運站（葛瑪蘭客運）」增開至羅東轉運站直達車；宜蘭端也有既有路線延伸行駛傳統藝術中心（首都客運）熱門景點專車。

往返台北、花蓮民眾，除鐵路直達，也有鐵公路聯運服務，乘客可洽客運公司（首都、國光、葛瑪蘭或大都會）或向台鐵購買鐵公路聯運票，從台北搭乘國道客運至羅東轉運站，再轉乘台鐵區間車到花蓮，全票209元，半票110元，價格僅自強號一半。

鐵公路聯運票 省更多

新北市交通局也整理清明假期十大易壅塞路段提醒民眾注意，包括淡水北新路往三芝北海福座、五股成泰路孝義路、中和興南路往烘爐地、土城青雲路接石門路、林口忠福路、萬里區福田妙國寶塔及墓園、新莊區第1公墓、金山區第1公墓、三峽弘道公墓、新店區四十份公墓及附設納骨塔懷親堂、懷恩堂。

(中國時報)