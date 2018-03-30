農博國際專區 遇見各國文化

桃園農博國際友好專區29日亮相，展區以荷蘭風車與日本合掌屋做為代表東西方農業的經典建築。（范揚光攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

桃園市與「歐洲矽谷」法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區締結姐妹市，29日在桃園農業博覽會國際友好專區簽署合作備忘錄，雙方未來將進行更多實際交流。而該專區以「對話」作為設計主軸，農博期間安排各國體驗周活動，目的建立桃園在地生活與世界文化的體驗平台。

綠牆風車 特展大體驗

市長鄭文燦表示，2016年率領市府訪團造訪格勒諾布爾，並與格勒諾布爾大都會區主席法拉利簽署「台法推動亞洲矽谷計畫聯合聲明」，希望學習他們的智慧城市、環保科技經驗，自那時起，雙方互動頻繁，法拉利主席連續3年帶團訪問桃園，與桃園市境內的青創基地、大專院校學生進行物聯網應用面對面交流，今年武陵高中、大園國際高中也都展開與法國高中的交換計畫。

簽約同時農博國際友好專區對外亮相，展區內亮點包含「綠牆之鏡」、「夢想的巨人─荷蘭歐式風車」、「隱世桃花源─合掌造」及「主題花海」，透過東西方農業及物產的展覽，交流不同國家及城市的生活與文化。

農博國際專區將於每周推出「國家文化主題周」，有荷蘭周、法國周、英國周、美國周，等歐美主題展覽活動，展區的日式主題建築「合掌造」也有日本農產特展。

城市外交 更貼近生活

祕書處長顏子傑表示，國際友好專區籌備時間歷時9個多月，獲得多個姐妹市駐台單位的熱烈響應，藉由這次的展覽活動，希望能讓民眾體驗各個友好城市的文化、生活及農產，讓城市外交更貼近生活。

(中國時報)

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