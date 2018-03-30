2005年前透析設備 輔導更新

2018年03月30日 04:10 中國時報 魏怡嘉 、 陳燕珩 、 曾百村 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市議員周威佑指市面上有黑心洗腎設備，衛福部醫事司強調，針對部分醫院血液透析室的逆滲透水處理設備不合規定一事，食品藥物管理署將立即偕同台北市及新北市衛生局就民眾檢舉內容進行調查，同時請各縣市衛生局啟動全面清查並列冊輔導追蹤，並由台灣腎臟醫學會及台灣基層透析協會輔導會員確保水質檢驗符合標準，以維護病人安全與醫療品質。

醫事司指出，2005年6月20日以後新設的透析用水系統，應符合醫療器材管理辦法規定，違者可裁罰1至5萬，並限期改善；至於2005年6月20日以前設置透析用水系統者，基於法律不溯既往原則，不予裁罰，但為維護病人安全，仍請衛生局輔導更新改善，並於未更新設備前，醫療機構應每月檢送經合格檢驗機構。

至於被議員點名的惠普企業，記者昨撥打公司電話，但因已過下班時間，無法得知對相關指控的回應，新光醫院也不願回應。

北市聯醫中興院區院長劉志光表示，院內透析用水淨化系統2005年以前就設置，每年評鑑水質都符合安全標準，後續會依衛福部指示評估是否更新設備。

輔大醫院執行長許順成表示，輔大醫院絕對不會拿病患以及醫院的名聲開玩笑，他強調，醫院內針對洗腎病患所用的「洗腎用透析用水淨化設備」，都經檢驗合格，且也通過新北市衛生局核准，若未來器材有爭議，也會再向主管單位查證。

(中國時報)