2005年前透析設備 輔導更新

友善列印
中國時報
／綜合報導

台北市議員周威佑指市面上有黑心洗腎設備，衛福部醫事司強調，針對部分醫院血液透析室的逆滲透水處理設備不合規定一事，食品藥物管理署將立即偕同台北市及新北市衛生局就民眾檢舉內容進行調查，同時請各縣市衛生局啟動全面清查並列冊輔導追蹤，並由台灣腎臟醫學會及台灣基層透析協會輔導會員確保水質檢驗符合標準，以維護病人安全與醫療品質。

醫事司指出，2005年6月20日以後新設的透析用水系統，應符合醫療器材管理辦法規定，違者可裁罰1至5萬，並限期改善；至於2005年6月20日以前設置透析用水系統者，基於法律不溯既往原則，不予裁罰，但為維護病人安全，仍請衛生局輔導更新改善，並於未更新設備前，醫療機構應每月檢送經合格檢驗機構。

至於被議員點名的惠普企業，記者昨撥打公司電話，但因已過下班時間，無法得知對相關指控的回應，新光醫院也不願回應。

北市聯醫中興院區院長劉志光表示，院內透析用水淨化系統2005年以前就設置，每年評鑑水質都符合安全標準，後續會依衛福部指示評估是否更新設備。

輔大醫院執行長許順成表示，輔大醫院絕對不會拿病患以及醫院的名聲開玩笑，他強調，醫院內針對洗腎病患所用的「洗腎用透析用水淨化設備」，都經檢驗合格，且也通過新北市衛生局核准，若未來器材有爭議，也會再向主管單位查證。

(中國時報)

花博植栽採購 落實在地化 圖書館玩沙 慢飛天使過兒童節

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。